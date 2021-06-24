Известного актера сняли с рейса за авиадебош

Канадский актер устроил пьяные разборки на борту самолета. За это его сняли с рейса.



В США произошла скандальная история с одной из звезд. Актера из картины "Дневники вампира" Стивена Амелла вывели после скандала, который он учинил в самолете со своей супругой Кассандрой Джин. По предварительным данным, канадский актер находился в нетрезвом состоянии, пишет портал TMZ.

Бортпроводники не раз предупреждали разбуянившегося актера, что ему следует успокоиться. Однако он никого не слушал и подвергся наказанию. Супруга улетела в Лос-Анджелес без него.

Позже канадский актер прокомментировал инцидент в своем "Твиттер". Он не стал отрицать того, что произошло с ним в самолете и написал, что и правда сильно повздорил с супругой, дав волю эмоциям. Но при этом он выполнил все требования бортпроводников. Однако через десять минут его все равно сняли с рейса. Через два часа Стивен Амелл все равно вылетел из Остина в Лос-Анджелес вслед за женой.

Напомним, 40-летний Стивен Амелл канадский актер, наиболее известный по главной роли Оливера Куина в телесериале "Стрела" и Кейси Джонса в фильме "Черепашки-ниндзя 2".

Также он снимался в картинах "Дневники вампира", "Флэш", "Код 8" и многих других фильмах и сериалах.

