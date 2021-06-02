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Сериалы
"Стрессанул": Павел Деревянко потерпел грандиозное фиаско

"Стрессанул": Павел Деревянко потерпел грандиозное фиаско

Актер Павел Деревянко пережил болезненный опыт.
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Популярный актер Павел Деревянко не планирует покорять зарубежный кинематограф. Однажды актер сериала "Домашний арест" согласился работать в иностранном проекте, но этот опыт не принес ему ничего, кроме разочарования.

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В 2015 году Павлу Деревянко предложили снятся в голливудской ленте "Кровавая леди Батори". Гонорар был небольшим, но перспектива подтянуть английский казалась актеру заманчивой. К сожалению, надежды российской знаменитости не оправдались.

"В итоге стрессанул по окончании съемок, потому что улучшить английский у меня не получилось", – поведал Павел.

Зарубежные коллеги, по словам Деревянко, говорили слишком быстро. Актер с трудом понимал смысл сказанного, отчего сильно раздражался. Павел не мог сконцентрироваться на роли, потому что постоянно думал об акценте, с которым говорил. Артист не скрывает, что на площадке потерпел грандиозное фиаско.

Павел пришел к выводу, что в Голливуде ему делать нечего. Актер чувствует себя увереннее в кадре, говоря на русском языке. Знаменитость не исключает, что когда-нибудь все же снимется в зарубежном проекте. Впрочем, специально ходить на кастинги в иностранные фильмы он не станет.

Как писали "Дни.ру", после развода Павел Деревянко впал в депрессию. Артисту пришлось обратиться к специалисту и принимать медикаменты.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 15:35 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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