"Стрессанул": Павел Деревянко потерпел грандиозное фиаско

Популярный актер Павел Деревянко не планирует покорять зарубежный кинематограф. Однажды актер сериала "Домашний арест" согласился работать в иностранном проекте, но этот опыт не принес ему ничего, кроме разочарования.
В 2015 году Павлу Деревянко предложили снятся в голливудской ленте "Кровавая леди Батори". Гонорар был небольшим, но перспектива подтянуть английский казалась актеру заманчивой. К сожалению, надежды российской знаменитости не оправдались.
"В итоге стрессанул по окончании съемок, потому что улучшить английский у меня не получилось", – поведал Павел.
Зарубежные коллеги, по словам Деревянко, говорили слишком быстро. Актер с трудом понимал смысл сказанного, отчего сильно раздражался. Павел не мог сконцентрироваться на роли, потому что постоянно думал об акценте, с которым говорил. Артист не скрывает, что на площадке потерпел грандиозное фиаско.
Павел пришел к выводу, что в Голливуде ему делать нечего. Актер чувствует себя увереннее в кадре, говоря на русском языке. Знаменитость не исключает, что когда-нибудь все же снимется в зарубежном проекте. Впрочем, специально ходить на кастинги в иностранные фильмы он не станет.
Как писали "Дни.ру", после развода Павел Деревянко впал в депрессию. Артисту пришлось обратиться к специалисту и принимать медикаменты.
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