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Сериалы
Развод довел Деревянко до ужасного состояния: потребовалась помощь специалиста и медикаменты

Развод довел Деревянко до ужасного состояния: потребовалась помощь специалиста и медикаменты

Павел Деревянко тяжело переживал развод. Артист не считает себя виноватым в разрыве.
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В декабре 2020 года Павел Деревянко сообщил, что разводится с женой Дарьи Мясищевой. Этот брак знаменитости просуществовал десять лет. По словам актера, когда о разрыве стало известно всем, на него обрушился шквал критики. Павла называли гулякой. Между тем, как утверждает Деревянко, расстаться захотела Мясищева. "В ноябре мы поняли, что уже что-то не то между нами", – сказал актер сериала "Домашний арест" в свежем интервью.

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Артист подчеркнул, что по природе мужчина полигамен. Дарья всегда жила отдельно – так было удобнее им обоим. Деревянко полагает, что в классическом браке они давно загрызли бы друг друга. Супруга никогда не требовала у звезды кино и сериалов отчета о том, где и с кем он был, не изводила ревностью.

Пандемия заставила Дарью и Павла съехаться. Четыре месяца Деревянко и Мясищева жили вместе, все это время артист не работал. На самоизоляции супруги ни разу не поругались. Себя актер называет неконфликтным, а Дарью очень мудрой.

После развода актер "Домашнего ареста" ввалился в депрессию на три месяца. Состояние Деревянко было тяжелым, ему пришлось обратиться к специалисту, который выписал ему медикаментозное лечение. "Я был в ужасном состоянии", – признался Павел.

От психологических проблем Павла Деревянко спасла работа. Также артист купил квартиру площадью 120 квадратных метров. В апартаментах знаменитости есть камин, кабинет, кухня-гостиная, две спальни, семиметровые потолки.

Также Павел Деревянко рассказал о своих доходах. Не так давно режиссер Никита Михалков заявил, что звезда "Домашнего ареста" зарабатывает 300 тысяч рублей за съемочную смену. Михалков, отмечает Деревянко, ошибся так как на самом деле он получает больше названной суммы.

Деревянко надеется, что в новой квартире почувствует себя счастливым. Павел с горечью отметил, что никогда не испытывал настоящей любви.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 13:43 Источник: Ютуб-канал "Света вокруг света" ✓ Надежный источник
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