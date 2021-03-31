Надо заниматься своим делом: Деревянко стал меньше уважать Михалкова после вылитой на него грязи

Российский актер Павел Деревянко ответил режиссеру Никите Михалкову, который раскритиковал его и назвал сумму его гонораров.



Недавно Никита Михалков в эфире авторской программы "БесогонTV" раскритиковал актеров, которые поддерживают акции протеста. В черный список Михалкова попали Саша Бортич, Павел Деревянко и другие звезды. Режиссер призвал артистов не идти против государства, живя в котором они получают свои гонорары. При этом Михалков озвучил сумму гонорара Павла Деревянко – 300 тысяч рублей в съемочный день.

Деревянко отреагировал на комментарий Михалкова. Он заявил, что раньше более уважительно относился к коллеге по кинематографу. При этом актер заявил, что Михалков не угадал, и сумма его гонорара иногда бывает другая.

По словам актера, режиссер противоречит сам себе. Сначала он не хотел переходить на личности, а потом все-таки сделал это. По данным KP.Ru, после программы на Деревянко обрушилась волна негатива за то, что он, по словам Михалкова, поддерживает протесты и при этом гребет деньги лопатой. По словам актера, надо просто заниматься своим делом.

"Я стараюсь быть дальше от политики. Она меня не интересует. Надо просто заниматься своей профессией, делать ее максимально хорошо. Только так мы можем делать ситуацию лучше", – сказал Павел Деревянко.

Напомним, в конце прошлого года Павел Деревянко и его возлюбленная Дарья Мясищева объявили о расставании. Вместе они были десять лет. У пары есть две дочери. По слухам, Деревянко изменил гражданской жене с Аглаей Тарасовой. Их видели вместе на красной дорожке картины "Огонь".