"Я смелая": 48-летняя актриса Дмитриева о романе с бывшим студентом

Актриса Евгения Дмитриева много лет замужем за Владимиром Киммельманом. Супруг почти на 19 лет младше звезды кино и сериалов. Более того, когда-то Владимир являлся студентом Евгении. В сентябре 2015 года у пары появился первенец – сын Марк. В январе 2019-го актриса подарила супругу дочь Марию.
48-летняя Евгения Дмитриева не любит делиться подробностями личной жизни. Между тем, как сообщила артистка в свежем интервью, отношения с Киммельманом она никогда не скрывала, разница в возрасте ее никогда не смущала. Молодой супруг делает Евгению счастливой.
"Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая", – отметила Дмитриева.
Родственники актрисы ее отношения с Владимиром приняли тепло. Дмитриева и Киммельман отказались от пышного бракосочетания – просто расписались в ЗАГСе. Актриса не хотела играть свадьбу.
Знаменитость призналась, что ее семейная жизнь не всегда была идеальной, однако все сложность удалось преодолеть. Пока Евгения и Владимир работают, за их детьми присматривают дедушки и бабушки. По словам актрисы, если бы не помощь родственников, то ей пришлось бы отказаться от многих проектов.
Как писали "Дни.ру", первым мужем Евгении Дмитриевой был актер шоу "6 кадров" Андрей Кайков. Артисты познакомились еще в годы студенчества. Этот брак просуществовал всего два года.
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