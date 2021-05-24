Родившая тройню звезда "Глухаря" рассказала об упреках близких

Мария Болтнева – многодетная мама. Чтобы справляться с детьми, актриса изучает психологию.

Звезда сериала "Глухарь" Мария Болтнева воспитывает сыновей-тройняшек. По словам актрисы, каждый из ее детей – индивидуальность. У Тимофея, Андрея и Платона постоянно возникают конфликты. Мальчикам уже девять лет. Болтневой все сложнее справляться с наследниками.

По словам Марии, она частенько слышит упреки в свой адрес. Родственники и знакомые считают, что она разбаловала сыновей. Дескать в семье звезды "Глухаря" царит вседозволенность.

Между тем Болтнева с ужасом думает о времени, когда ее мальчишки вступят в подростковую пору. Актриса, предвидя проблемы, начала интересоваться психологией – слушает лекции онлайн.

Наследники артистки сериала "Глухарь" уже начали задавать неловкие вопросы. Например, не так давно Тимофей, Андрей и Платон пришли к отцу и спросили: кто такие геи? Родитель не смог дать внятного объяснения. Мужчина отправил чад к Марии. "Я так и объяснила, как оно есть", – отметила Болтнева.

Напомним, отцом тройняшек является актер театра "Сатирикон" Георгий Лежавой. Мария и Георгий не были расписаны и расстались почти сразу после рождения мальчишек. Актер поддерживает отношения с сыновьями, однако финансово обеспечить их не может. Ранее Мария Болтнева жаловалась на материальные трудности.