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Сериалы
Обнародована дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты"

Обнародована дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты"

По словам Олеси Железняк, съемочной команде осталось довести до конца всего четыре серии "Сватов". Режиссерам и постановщикам пришлось тщательно работать на протяжении четырех лет, чтобы осуществить выход седьмого сезона.
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Ярые фанаты комедийной киноленты сетуют, что выход картины постоянно откладывается из-за бушующей пандемии коронавируса. Прервала долгое молчание исполнительница одной из ролей – Олеся Железняк.

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Так поклонники и узнали, что затянувшиеся на четыре года съемки вот-вот будут законченны. Актриса уверена, что их труды оценят, а зрители останутся довольны. Ведь съемочной команде пришлось многое пережить ради очередного выхода "Сватов".

Более того, Олеся назвала приблизительную дату выхода первых серий. Несмотря на радостные прогнозы, публика все еще не верит в светлое будущее многосерийной киноленты.

"Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта из Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу", – призналась Железняк.

Актриса добавила, что все участники съемочного процесса надеются доснять сезон летом. Однако даже главные герои сериала не знают, когда лента выйдет на экран. Остается только гадать, появится ли комедия в прокате этой зимой.

Ранее о финальных сериях "Сватов" высказывалась Анна Кошмал. Артистка признавалась, что фанаты новеллы "муссируют" множество слухов. Одно известно точно – седьмая часть сериала станет финальной.

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Олеся Железняк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 16:24 Источник: Собеседник.RU ✓ Надежный источник
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