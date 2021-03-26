"Честь и хвала!": приемный сын стал копией звезды сериала "Сваты"

Второй женой Николая Добрынина была Анна Терехова, дочь актрисы Маргариты Тереховой. Николай был без ума от Анны. Артиста не смутило, что у избранницы есть ребенок от прошлых отношений – он усыновил ее двухгодовалого сына Михаила.

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