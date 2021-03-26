"Честь и хвала!": приемный сын стал копией звезды сериала "Сваты"

Звезда сериала "Сваты" воспитывала пасынка как родного. С биологическим отцом, артистом Валерием Боровинских, Михаил встретился только в двенадцатилетнем возрасте, когда Николай Добрынин и Анна Терехова решили развестись.
Любопытно, что пасынок был и остается очень похож на Николая Добрынина. Это обстоятельство постоянно подмечают друзья и коллеги артиста.
Николай не забыл о Михаиле после разрыва с Анной. Актер принимает активное участие в жизни парня.
Сейчас отпрыск Тереховой уже взрослый. В Сети появилось фото, на котором Михаил запечатлен со своим приемным отцом. Комментаторы восхищаются актером "Сватов", который принял чужого ребенка.
«По-моему это сын Тереховой. Но он молодец его растил и поддерживает отношения. Честь и хвала!👏👏👏 сейчас родные не растят❤️❤️❤️ (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – отмечают пользователи Сети.
В одном из интервью, третья жена актера сериала "Сваты", Екатерина, рассказывала, что Николай не хотел развода с Анной, так как боялся травмировать сына. С Тереховой Добрынин после разрыва практически не общается. Экс-супруги созваниваются в крайних случаях, когда надо обсудить что-то связанное с Михаилом.
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