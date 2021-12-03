"Будут со мной всю жизнь": звезда Голливуда не может встать с кровати из-за букета болезней

Певица и актриса Селена Гомес сражается с целым букетом соматических и психических недугов. В 2014 году у актрисы нашли системную красную волчанку, из-за осложнений которой ей пришлось перенести пересадку почки. Затем медики обнаружили у Гомес биполярное расстройство и депрессию. Теперь жизнь Селены подчинена недугам.
В свежем интервью 29-летняя голливудская актриса призналась, что порой не может делать вещи, которые для здоровых людей являются элементарными. Например, иногда проснувшись утром Селена не может встать с кровати. Если артистке удается дотянуться до мобильного, она звонит близким и просит помощи.
"Эти проблемы будут со мной всю жизнь", - рассуждает знаменитость.
Справиться с психическими недугами Селене помогают доктора и занятия боксом. На тренировках, как заметила артистка, она избавляется от негативной энергии.
Из-за ментальных проблем Гомес пришлось отказаться от соцсетей. Инстаграм-аккаунт звезды, на который подписано 274 миллиона человек, ведет нанятый сотрудник. Селена отправляет менеджеру фото и цитаты, которые должны оказаться на ее странице.
Как призналась Гомес, негативные комментарии в соцсетях бьют по ее психике. Артистка отметила, что люди пишут о ней ужасные вещи.
Селена Гомес и ее мать организовали платформу WonderMind, которая призвана помочь людям с психическими заболеваниями. На сайте будут публиковаться советы психологов, информация о ментальных нарушениях и подкасты.
Несмотря на многочисленные недуги Селена Гомес продолжает активно трудиться. Недавно на экраны вышел сериал "Убийства в одном здании", в котором актриса сыграла одну из главных ролей.