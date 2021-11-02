"Ковыряет то, куда не положено лезть": Корчевников шесть лет преследует известного актера

74-летний Анатолий Васильев 6 ноября отметит 75-летний юбилей. В связи с этим звезду сериала "Сваты" донимают различные телеканалы. Репортеры хотят сделать интервью с актером. Анатолий Александрович всем отказывает. По словам Василева, когда он начинает рассказывать о своем прошлом, у него создается впечатление, что жизнь уже подошла к концу.
Васильев делиться подробностями личной жизни не любит, между тем журналистов в большинстве своем интересуют лишь интимные, сокровенные детали. По словам актера "Сватов", уже шесть лет его преследует шоумен Борис Корчевников. Телеведущий пытается заманить Анатолия Александровича в свое шоу "Судьба человека", что выходит на телеканале "Россия 1".
С Корчевниковым Васильев связываться не хочет. Шоумен, считает актер, в своей программе "раздевает" героев, задавая слишком личные вопросы.
"Он ковыряет то, куда не положено лезть", – отметил Анатолий Александрович.
Звезду "Сватов" часто зовут в передачу Андрея Малахова. Анатолий Васильев отметил, что никогда не окажется за столом в студии "Привет, Андрей", так как он "совершенно другой человек" и ему это "не подходит".
Юбилей Анатолий Васильев планирует отмечать в кругу родных. Актер, его жена и дочка поедут на Балтийское море, где поплавают на каком-нибудь крейсере. Друзья знаменитости ждут не дождутся момента, когда смогут устроить праздник на судне.
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