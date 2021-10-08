Три дня без еды: Татьяну Васильеву отказались кормить

Известная актриса Татьяна Васильева редко открыто выражает недовольство. Знаменитость слывет человеком неконфликтным и предпочитающим выходить из ситуации мирным путем. Но сегодня, 8 октября, знаменитость столкнулась с проблемой, которая вывела ее из равновесия.
Татьяна Васильева активно следит за фигурой. Звезда кино и сериалов занимается спортом и питается только полезными продуктами. У актрисы нет времени стоять у плиты, поэтому еду она заказывает с доставкой. Васильева заключила договор с некой компанией. Организация периодически снабжает Татьяну Григорьевну сбалансированными и вкусными блюдами.
Уже три дня Васильева сидит без еды, хотя заплатила за нее. Сервис, который кормил ее долгое время, сейчас почему-то отказывается отправить ей заказ. Происходящее знаменитость назвала позором.
Татьяна Григорьевна не могла дозвониться до представителя фирмы. Когда артистке все же удалось пообщаться с менеджером, он обещал урегулировать все вопросы. К сожалению, воз и ныне там.
Специалист, по словам Васильевой, говорил с ней грубо. Даже извинения звучали странно. Менеджер сказал: "Нам нечем крыть" и "Мы облажались".
Татьяна Васильева не может прийти в себя от шока. Артистка собирается разорвать сотрудничество с фирмой и вернуть кровно заработанные.
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