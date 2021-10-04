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Сериалы
"Все!": довольный Охлобыстин показал видео из ЗАГСа

"Все!": довольный Охлобыстин показал видео из ЗАГСа

Актер выдал замуж вторую дочь.
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Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин поделился радостной новостью. Сегодня, 4 октября, под венец пошла одна из дочерей артиста – Евдокия.

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 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

Актер уже похвастался роликом из ЗАГСа в личном микроблоге. В кадре Иван выглядит крайне довольным. "Все!" – подписал видео Охлобыстин.

Актер не рассказал, кто именно стал его зятем. Между тем, если судить по реакции Ивана, выбор наследницы он одобряет.

"Папа счастлив!!!!! ❤️👏👏👏🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пост сдал – пост принял 😂 Совет да любовь 🥰", "Мне кажется папа счастлив больше чем дочка😂😂😂", "Еще одну отдали посуду мыть🐱", "Счастья и Любви ❤️🙌 на всю жизнь..❤️❤️❤️", – рассуждают под постом Ивана Охлобыстина поклонники.

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Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

Напомним, минувшей весной 55-летний актер отдал замуж старшую дочь Анфису. Избранником девушки стал молодой человек по имени Дмитрий. Молодые люди не только расписались в ЗАГСе, но и обвенчались.

Напомним, Иван Охлобыстин с 1995 года женат на актрисе Оксане Арбузовой, ныне Охлобыстиной. Супруга актера известна благодаря фильму 1989 года "Авария — дочь мента". В ленте Оксана играла главную роль. У пары шестеро детей.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 12:13 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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