Звезду сериала "Зачарованные" схватила полиция у резиденции президента США

Звезду сериала "Зачарованные" задержала полиция.



48-летнюю актрису Алиссу Милано арестовали. Исполнительницу роли Фиби Холливелл задержали во время протестной акции. Знаменитость участвовала в митинге у Белого дома.

О том, что попала в полицейский участок, Милано сообщила в личном инстаграм-аккаунте. По словам актрисы, она выступала против изменения избирательного законодательства.

Протест у официальной резиденции президента США собрала правозащитная группа People for the American Way. Она отстаивает права и свободы граждан.

Алисса Милано была не единственной схваченной на митинге. Вместе с ней правоохранители забрали руководителя People for the American Way и еще 24 человека.

Подписчики в большинстве своем поддержали звезду сериала "Зачарованные". Поступок артистки назвали очень смелым. "Отдаю вам должное за то, что вы такой откровенный борец, независимо от ваших политических убеждений. 👏👏👏👏👏", – отметил подписчик знаменитости.

Между тем были и те, кто не поверил заявлению актрисы. "Я почти уверен, что тебя не арестовали. Я хотел бы увидеть документы по задержанию, информацию о вашем освобождении, штрафе или сборах, которые с вас взимались", – написал пользователь Сети.