Звезда сериала "Кадетство" разбилась в страшном ДТП

Летом знаменитость любит кататься на велосипеде. Недавно с ним произошло несчастье на дороге.
Вадим Андреев попал в аварию с КамАЗом и едва остался жив. По словам артиста, отделался он относительно легко. Страшное ДТП обошлось ушибами. Вадим Андреев рассказал, что долечивается и отбывает на съемки на Украину.
Напомним, пару лет назад единственный отпрыск актера Андрей стал героем шоу "Пусть говорят". Избранница мужчины Анастасия Нефедова публично заявила, что живет с абьюзером. Якобы сын звезды кино все время орет, унижает ее и избивает на глазах их дочери Софьи. Кроме того, Анастасия плохо отозвалась о свекре. Она сказала, что Вадим Андреев никогда не видел внучку.
Вадим Андреев позже сообщил, что скандал вокруг его семье раздули репортеры. Актер заверил, что наследник уже помирился с супругой. По словам знаменитости, в семье его сына царит идиллия. Помимо роли в сериале "Кадетство" Вадим Андреев снялся в таких фильмах как "Паромщица", "Мосгаз", "Паром", "Балабол" и других.
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