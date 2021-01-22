Случайно проговорился: известный актер более года скрывал пополнение в семье

Звезда сериала "Страшные сказки" много месяцев скрывала пополнение в семье. Голливудский актер Джош Хартнетт не любит делиться подробностями личной жизни.

Общаясь с журналистами звезда картин "Перл-Харбор", "Черный ястреб", "Факультет" проговорилась о третьем ребенке. Малыш появился на свет в конце 2019 года. Джош Хартнетт и его возлюбленная и коллега по цеху Тэмсин Эгертон скрывали рождение крохи.

Хартнетт гордится статусом отца троих детей. Актер считает, что ему повезло – у него замечательная семья. Джош доволен тем, как развивается его карьера. Он любит профессию, которую выбрал и она отвечает ему взаимностью. У артиста с возрастом стали появляться по-настоящему интересные роли.

Актер рассказал также, как он и его избранница пережили карантин из-за пандемии. Джош и Тэмсин целыми днями развлекали наследников. Артисты придумывали отпрыскам различные занятия. Возня с малышами, как заметил Хартнетт отнимала много энергии. Вечером у артистов едва хватало сил на то, чтобы откупорить бутылочку вина и завалиться в кровать.

Напомним, Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон познакомились в 2011 году. Артисты вместе снимались в картине "Вне времени". Через год после первой встречи знаменитости публично подтвердили отношения. Известно, что первенец пары появился на свет в 2015 году. Эгертон родила девочку. Спустя время у артистов появилась еще одна дочь. Имена отпрысков знаменитости скрывают.