Обвиняется в преступных действиях: двойник подставил 80-летнего Чака Норриса

На прошлой неделе в Сети распространилось фото, на котором очень похожий на артиста мужчина митингует у Капитолия. Снимок опубликовал один из участников беспорядков. Он заявил, что Чак Норрис поддерживает действующего президента США Дональда Трампа, поэтому присоединился к протесту.
Снимок наделал много шума. Поклонники усомнились в том, что именно Чак Норрис запечатлен на фото, дескать, знаменитось подставили. В Сети разгорелась бурная дискуссия.
Представителям звезды сериала "Крутой Уокер" пришлось выступить с опровержением. Согласно этому заявлению Чак Норрис не участвовал в протестах. 80-летний артист сейчас находится на собственном ранчо в Техасе, рядом с семьей. На опубликованном фото, по словам представителя, запечатлен двойник, подражатель. "Чак намного красивее", – высказался человек из окружения артиста.
Сам Чак Норрис также не остался в стороне. Артист открестился от обвинений в преступных действиях. Звезда "Крутого Уокера" подчеркнула, что на скандальном снимке другой человек. Актер осудил участников беспорядков, отметив, что выступает против любого насилия.
"Я всегда был и буду за закон и порядок", – написал артист в "Твиттер".
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