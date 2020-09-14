На смену "Великолепному веку": Dомашний покажет турецкую семейную сагу

В центре сюжета ленты муж и жена Кахраман и Дефне. У супругов есть все, о чем можно мечтать: деньги, роскошный дом и друзья. Герои сериала "Любовь против судьбы" мечтают о ребенке. Паре нужен наследник, чтобы передать ему империю по выращиванию гранатовых деревьев.
Дефне узнает, что не может иметь детей. Бесплодие становится для молодой женщины трагедией. Чтобы сохранить семью, героиня соглашается нанять суррогатную мать.
Выносить ребенка для Кахрамана и Дефне соглашается Элиф. Героине нужны деньги, чтобы спасти мать. Родительницу девушки необходимо вытащить из тюрьмы, услуги адвоката обходятся недешево. Элиф даже не представляет, как изменит ее жизнь договоренность с богатой парой.
Главные роли в сериале сыграли Озджан Дениз, Бегюм Кютюк и Хатидже Шендил. Режиссером картины выступил Улас Инан Инач.
Сериал "Любовь против судьбы" скрасит российскому зрителю хмурые осенние вечера. Картина добавит в серые будни ярких летних красок и пламенных эмоций.
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