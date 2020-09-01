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Актриса популярных американских сериалов оказалась реальным агентом спецслужб

Актриса популярных американских сериалов оказалась реальным агентом спецслужб

Марисоль Никольс. Фото: instagram.com/marisolnichols/
Актриса Марисоль Никольс, известная по сериалу "Ривердейл", много лет работала под прикрытием. Вместе с ФБР американская знаменитость охотилась на педофилов.
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Сотрудничать со спецслужбами Никольс начала в 2012 году. По словам артистки, в тот момент ее экранная карьера пошла на спад. Высвободившееся время Марисоль решила потратить на благое дело.

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Марисоль Никольс была частью долгой спецоперации. Она играла роль матери-наркоманки, которая за внушительный гонорар готова устроить растлителю встречу со своим ребенком. Иногда актриса сама представлялась подростком и общалась со злоумышленниками по телефону. Благодаря Марисоль полиции удалось предотвратить множество преступлений.

В 2014 году звезда сериала "Ривердейл" основала некоммерческую организацию, которая занимается борьбой с рабством. Также Марисоль Никольс гастролирует с лекциями. Она рассказывает, как обезопасить детей от извращенцев.

Отметим, что историей Никольс уже заинтересовались продюсеры. Sony Pictures Television собирается снять фильм, основанный на воспоминаниях звезды сериала "Ривердейл". Возможно, в ленте Марисоль достанется главная роль.

Автор: 1 сентября 2020, 15:17 Источник: Marie Claire ✓ Надежный источник

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