Актриса популярных американских сериалов оказалась реальным агентом спецслужб

Сотрудничать со спецслужбами Никольс начала в 2012 году. По словам артистки, в тот момент ее экранная карьера пошла на спад. Высвободившееся время Марисоль решила потратить на благое дело.
Марисоль Никольс была частью долгой спецоперации. Она играла роль матери-наркоманки, которая за внушительный гонорар готова устроить растлителю встречу со своим ребенком. Иногда актриса сама представлялась подростком и общалась со злоумышленниками по телефону. Благодаря Марисоль полиции удалось предотвратить множество преступлений.
В 2014 году звезда сериала "Ривердейл" основала некоммерческую организацию, которая занимается борьбой с рабством. Также Марисоль Никольс гастролирует с лекциями. Она рассказывает, как обезопасить детей от извращенцев.
Отметим, что историей Никольс уже заинтересовались продюсеры. Sony Pictures Television собирается снять фильм, основанный на воспоминаниях звезды сериала "Ривердейл". Возможно, в ленте Марисоль достанется главная роль.
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