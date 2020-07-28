Звезду сериала "Ривердейл" Ванессу Морган бросил муж после известия о беременности

Звезда многосерийной криминальной драмы "Ривердейл" разводится с баскетболистом Майклом Копеком после пяти месяцев замужества. Несколько дней назад актриса Ванесса Морган сообщила поклонникам о беременности.

По информации зарубежных СМИ, исковое заявление о расторжении брака подал Копек. Спортсмен отправил документы в суд еще в июне. Пока неизвестно, что именно послужило причиной развода.

Отметим, что артистка и баскетболист сыграли свадьбу в начале этого, 2020 года. Пышное торжество прошло в Майами. Майкл и Ванесса с удовольствием делились роскошными снимками с праздника в соцсетях и принимали поздравления.

А на прошлой неделе звезда американских сериалов в личном аккаунте "Инстаграм" сообщила, что ждет ребенка. Ванесса Морган опубликовала трогательное видео с семейного праздника. В кадре она узнает пол будущего малыша с помощью хлопушки наполненной голубым порошком. Интересно, что на записи не видно пока еще мужа девушки.

Ванесса Морган рассказала поклонникам, что ее сын должен появиться на свет в январе 2021 года. Беременность, по словам актрисы, принесла ей много счастья. Артистка ждет не дождется, когда сможет обнять своего малыша.

Ванесса сразу предупредила, что делать из ребенка публичную личность не будет. Карьера самой Морган началась очень рано, впервые она попала на съемки в возрасте пяти лет. "И хоть для меня это было хорошо, своего сына я хочу растить вне общественного внимания", – сказала звезда сериала "Ривердейл".