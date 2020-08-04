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Звезда сериала

Звезда сериала "Ривердейл" Кей Джей Апа разбил голову на съемках

Кей Джей Апа. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com
Звезде сериала "Ривердейл" в последнее время изменяет удача. Кей Джей Апа дважды травмировался на съемках.
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На днях знаменитость повредила глаз. В зрительном органе звезды сериала "Ривердейл" застрял металлический осколок. Кей Джей Апа решил не обращаться к медикам и попросил друзей помочь ему. В итоге знаменитость самостоятельно достала соринку с помощью ватной палочки.

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Процесс извлечения осколка приятели Кей Джей Апы записали на видео. Роликом знаменитость поделилась в личном микроблоге. Отметим, что на последних кадрах, звезда сериала "Ривердейл" так расчувствовалась, что прослезилась.

Спустя время актер опять пострадал. Знаменитость травмировалась на съемках картины "Певчая птица". Кей Джей Апа разбил голову. Он выполнял опасный трюк и внезапно все пошло не по плану.

Звезде сериала "Ривердейл" оказали медицинскую помощь на месте. Апе наложили два шва на затылке. Сейчас Кей Джей в порядке. Он даже опубликовал в соцсетях фото собственной окровавленной футболки.

Отметим, ранее стало известно, что коллегу Кей Джей Апы по сериалу "Ривердейл" бросил муж. Баскетболист Майкл Копек ушел от актрисы Ванессы Морган и уже подал заявление на развод. Брак пары продлился всего пять месяцев.

Интересно, что незадолго до этого Ванесса сообщила о беременности. Артистка рассказала в соцсетях, что носит под сердцем мальчика. Ребенок должен появиться на свет в январе 2021 года.

Автор: 4 августа 2020, 17:13 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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