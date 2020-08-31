"Начни жить для себя": Бондарчук уговаривает Верника забыть о семье

Первенец у артиста родился в ноябре 1999 года. По словам Игоря Верника, его наследник перешел на четвертый курс Школы-студии МХАТ. Вместе отец и сын уже выходили на сцену. В спектакле "Так победим!", где Верник играет Ленина, его отпрыск участвует в массовке. "На карантине мы оба снимались в сериале Саши Молочникова "Беезумие", – поведал знаменитый актер.
Игорь души не чает в Григории. "Мы с Гришей не просто папа с сыном, но и два друга", – сказал артист. Самоизоляцию актер его и наследник провели вместе. Верник помогал сыну записывать самопробы. Родственники заботились друг о друге – Гриша готовил для родителя вкусные завтраки.
Игорь Верник отметил, что некоторые считают его опеку над отпрыском чрезмерной. Например, его друг, режиссер Федор Бондарчук, считает, что Гриша давно не нуждается в папином внимании. По мнению кинематографиста, актеру надо "отпустить" сына. "Начни жить для себя, хватит жить для семьи", – говорит Федор Игорю.
С Федором Бондарчуком солидарна мама Григория, журналистка Мария Верник. Бывшая жена актера позволяет сыну жить собственной жизнью. По словам Игоря, с Марией он остался в очень хороших отношениях. Бывшим супругам есть о чем поговорить.
О том, есть ли у него сейчас возлюбленная, Игорь Верник рассказывать не хочет. С некоторых пор артист предпочитает держать в тайне личную жизнь. Актер отметил, что всегда хотел иметь большую семью, однако пока его жизнь складывается иначе. Верник отмечает, что, возможно, для этого сейчас неподходящее время, но в будущем все изменится.
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