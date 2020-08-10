Вышел официальный трейлер сериала "Игра на выживание" с Бортич и Чадовым

Главные роли в ленте исполнили Игорь Верник, Александра Бортич и Алексей Чадов. Режиссером сериала "Игра на выживание" выступил Карен Оганесян.
Действие фильма разворачивается в глухой тайге, куда со всех уголков России приехали участники экстремального реалити-шоу. 16 человек будут бороться за внушительный денежный приз – миллион евро. Первое время все идет как по маслу: герои знакомятся, делятся на две команды, проходят испытания. В один из дней все меняется: съемочная группа реалити-шоу пропала, оставив дорогое оборудование. Участники оказываются брошенными в лесу. Герои растеряны, они задаются вопросом: происходящее вокруг – шоу, или реальная жизнь?
Производством теленовеллы занимается компания "Амедиа Продакшн". Сериал "Игра на выживание" будет состоять из 12 серий.
По словам исполнительницы главных ролей Александры Бортич, картина выполнена в любимом ею жанре – триллер. Актриса уверена, что сюжет теленовеллы отличается необычными и жесткими поворотами. Читая сценарий сериала "Игра на выживание" артистка не могла дождаться момента съемок.
"А уж когда все это безумие было воплощено так круто и масштабно, не осталось никаких сомнений, что он точно привлечет внимание зрителей", – заметила Александра Бортич. Актриса подчеркнула, что финал сериала "Игра на выживание" никого не оставит равнодушным.
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