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Звезда

Звезда "Интернов" Лидия Арефьева забросила актерство и научилась видеть будущее

Кадр из сериала "Интерны" (2010-2017)
Звезда сериала "Интерны" Лидия Арефьева оставила мир кино. Знаменитость переквалифицировалась в астропсихолога.
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В сериале "Интерны" артистка исполняла роль больничного психолога и возлюбленной доктора Лобанова. Проект стал последним в актерской карьере Лидии Арефьевой. Популярность теленовеллы не помогла девушке обрести всенародную любовь, как это произошло с Кристиной Асмус, которая играла наивную Варвару.

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Арефьева решила заняться бизнесом. Бывшая артистка открыла астрологический центр. Лидия составляет прогнозы на будущее.

У Арефьевой есть специальный сайт. На станице указано, что она работает с бизнесменами и агентствами по подбору персонала. Подчеркивается, что клиентами Лидии являются люди практичные, ценящие свое время. Также звезда сериала "Интерны" разбирается в вопросах самопознания, профориентации и здоровья.

За сеанс Арефьева просит десять тысяч рублей. Знаменитость обещает построить астрологическую карту, которая поможет узнать будущее. Заплатив сверху еще пять тысяч рублей, можно узнать и судьбу любимого человека.

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Публикация от Lidia Arefieva (@Arefieva) (@lidia_arefieva)

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший в сериале "Интерны" Бориса Левина, проживает в Великобритании. В Лондоне знаменитость работает официантом. Изредка артист приезжает на родину, чтобы пройти пробы или сыграть в спектакле.

Автор: 24 июля 2020, 13:52 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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