Охлобыстин о разводе Асмус: Была звездой и до встречи с Харламовым

Актер Иван Охлобыстин высказался о коллеге по цеху Кристине Асмус. Звезды вместе снимались в сериале "Интерны".

Вот уже несколько недель имя Кристины Асмус не сходит со страниц прессы. В СМИ активно обсуждается развод актрисы с комиком Гариком Харламовым.

Есть версия, что брак звезд распался после выхода на экраны фильма "Текст". В ленте Асмус сыграла в достаточно откровенной постельной сцене. Картина стала резонансной, а Кристина оказалась в центре скандала и подверглась осуждению.

О проблемах в личной жизни артистки высказался ее коллега по сериалу "Интерны" Иван Охлобыстин. Актер признался, что восхищается Кристиной, считает ее красивой, душевной и хозяйственной. К Асмус у Охлобыстина родственные чувства. Именно из-за них артист не стал смотреть фильм "Текст".

Иван добавил, что Кристина в душе – чистый ребенок. У нее сложная судьба. Всего в своей жизни Асмус добилась своим трудом. Охлобыстин напомнил, что артистка стала знаменитой еще до встречи с Гариком Харламовым.

Иван добавил, что в личной жизни Асмус копаться не хочет. Судить и искать виноватых в скандальном разводе не собирается, однако всегда готов вступиться за Кристину.

Охлобыстин добавил, что Кристина Асмус при внешней хрупкости обладает железным характером. Актер даже зовет коллегу по сериалу "Интерны" "звездочкой в стальном орешке".