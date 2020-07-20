Кристина Асмус призналась в странностях: Стреляет сигареты и притворяется

Звезда сериала "Интерны" рассказала несколько занимательных фактов о себе. Кристина Асмус, как оказалось, та еще затейница.

По словам Асмус, она очень ответственно подходит к переписке в соцсетях и мессенджерах. Перед тем, как отправить длинное сообщение кому-либо, Кристина Асмус создает его черновой вариант. В получившийся текст знаменитость вносит множественные коррективы, и только потом отсылает его адресату.

Знаменитость не стала скрывать, что в последнее время появилось много новых модных слов, значение которых она постоянно забывает. Артистке приходится постоянно уточнять их значение в интернете.

Не менее щепетильно Кристина готовится к мероприятиям, где ей предстоит произносить тост. Артистка заранее составляет план того, о чем будет говорить. То же касается поздравлений по телефону: Асмус всегда подготавливает небольшую речь.

Как оказалось, часто в примерочных магазинах Кристина Асмус пользуется калькулятором. Когда актрисе кажется, что она взяла слишком много вещей, она начинает подсчитывать их общую стоимость. "И при сильном превышении лимита начинаю тасовать что "в первую очередь", а что "может и потерпеть", – поделилась артистка.

Иногда, оказавшись в хорошей компании, звезда сериала "Интерны" "стреляет" у кого-нибудь сигарету и отправляется со всеми беседовать в курилку. Интересно, что Кристина Асмус даже не умеет затягиваться, она только делает вид.

Также знаменитость сообщила, что устав от просмотра хороших фильмов и сериалов, заходит на "Ютуб". На видеохостинге она смотрит разные странные ролики и параллельно удивляется тому, как бессмысленно проводит время.