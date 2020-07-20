Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Как прокаженный: люди шарахаются от извращенца Панина
"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Рассекречена тайная свадьба внучки Елизаветы II
партнеры
Понедельник
20 июля
Лента новостей
17:53
Стало известно о готовящемся судебном заседании по делу Ефремова
17:40
Рудковская готовится стать матерью в четвертый раз
17:21
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
17:19
Многодетная Климова спровоцировала слухи о скором замужестве: кольцо на безымянном пальце
17:12
Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове
17:08
Как научиться понимать свои эмоции
17:04
Жена Олега Газманова о семейной жизни с артистом: Надо его держать!
17:01
Путин назвал возможные причины низкой смертности от COVID-19 в России
16:59
Дакота не побоялась оставить маленькую дочь с Соколовским и его новой пассией
16:44
Подробности смерти ведущего НТВ Александра Беляева
16:30
Кристина Асмус призналась в странностях: Стреляет сигареты и притворяется
16:21
"Бомбический кинопапа": юная звезда фильма "Лед" в восторге от Александра Петрова
16:09
"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
15:58
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни
15:48
Путин отправил Фургала в отставку
15:44
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли
15:37
Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг
15:34
Известный ведущий прогноза погоды умер от рака
15:32
Седокова объяснила причину своего исчезновения
15:29
Скончалась актриса из сериала "Клан Сопрано"
15:10
Решилась на ЭКО: появились подробности второй беременности Маркл
15:07
"Возвращаю форму!": Фадеев восхитил народ игрой на барабанах (видео)
14:52
Лолита отправилась на фестиваль "Славянский базар" на электричке: Мы же бешеные
14:46
Объявившие о проблемах с деньгами Сенчукова и Рыбин покинули Россию
14:44
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
14:36
Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера
14:33
Путин объявил о переносе "Бессмертного полка"
14:15
Пираты захватили в плен семерых россиян
14:11
"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях
14:10
Марьяна Спивак сообщила о съемках новых эпизодов сериала "Шифр"
14:05
Воссоединившийся с женой Джиган отрастил пузо
14:02
"Бьет меня ногой по голове": Ефременкова из "Дома-2" рассказала о последствиях драки
13:56
Умер известный режиссер
13:44
Федосеева-Шукшина нанесла удар находящемуся в беспамятстве Алибасову
13:40
Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус
13:36
Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом
13:26
Ведущая Первого канала борется с лишним весом после четвертых родов
13:22
В Подмосковье мужчина сжег чужую машину за 1,5 миллиона
13:19
Анастасия Стежко из сериала "Полицейский с Рублевки" показала фото со свадьбы в Париже
13:08
Названа причина смертельной аварии с автобусом в Москве
12:51
"Это мы": Борис Корчевников обнародовал фото с женщиной
12:49
"Божественное тело": народ ахнул от полуголого Нагиева
12:43
Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о волнительном семейном событии
12:41
Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью
12:37
Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога
12:13
Обнажившуюся Высоцкую сняли на яхте с бутылкой
12:09
О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения
12:05
Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи
12:01
Сменившую имидж Марию Куликову не узнали поклонники
11:44
Дайнеко заподозрили в романе с известным модельером
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же мне не хватает тебя...": Карина Мишулина почтила память отца
Народ беснуется под фото Асмус в мини-шортах
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Казарновская "похитила" мужа у чужой женщины
Сериалы
Кристина Асмус призналась в странностях: Стреляет сигареты и притворяется

Кристина Асмус призналась в странностях: Стреляет сигареты и притворяется

Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Интерны" рассказала несколько занимательных фактов о себе. Кристина Асмус, как оказалось, та еще затейница.
прочитано 14020 раз

По словам Асмус, она очень ответственно подходит к переписке в соцсетях и мессенджерах. Перед тем, как отправить длинное сообщение кому-либо, Кристина Асмус создает его черновой вариант. В получившийся текст знаменитость вносит множественные коррективы, и только потом отсылает его адресату.

ПО ТЕМЕ

Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус

Утяшева раскрыла подробности личной жизни Гарика Харламова

Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Знаменитость не стала скрывать, что в последнее время появилось много новых модных слов, значение которых она постоянно забывает. Артистке приходится постоянно уточнять их значение в интернете.

Не менее щепетильно Кристина готовится к мероприятиям, где ей предстоит произносить тост. Артистка заранее составляет план того, о чем будет говорить. То же касается поздравлений по телефону: Асмус всегда подготавливает небольшую речь.

Как оказалось, часто в примерочных магазинах Кристина Асмус пользуется калькулятором. Когда актрисе кажется, что она взяла слишком много вещей, она начинает подсчитывать их общую стоимость. "И при сильном превышении лимита начинаю тасовать что "в первую очередь", а что "может и потерпеть", – поделилась артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Иногда, оказавшись в хорошей компании, звезда сериала "Интерны" "стреляет" у кого-нибудь сигарету и отправляется со всеми беседовать в курилку. Интересно, что Кристина Асмус даже не умеет затягиваться, она только делает вид.

Также знаменитость сообщила, что устав от просмотра хороших фильмов и сериалов, заходит на "Ютуб". На видеохостинге она смотрит разные странные ролики и параллельно удивляется тому, как бессмысленно проводит время.

Автор: 20 июля 2020, 16:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
Путин объявил о переносе "Бессмертного полка"
О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление

Шоу-бизнес

Подробности смерти ведущего НТВ Александра Беляева
"Бомбический кинопапа": юная звезда фильма "Лед" в восторге от Александра Петрова
"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Низость: вскрылись темные делишки Телегина с имуществом Пелагеи

Хоккеист попытался распорядиться миллионами
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера

Девушка поздравила избранника с днем рождения
Шоу-бизнес

Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи

Артистка сохранила хорошие отношения с экс-супругом
Шоу-бизнес

Лолита отправилась на фестиваль "Славянский базар" на электричке: Мы же бешеные

Звезда чуть не опоздала на собственное выступление

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+