Писательница Гузель Яхина о финале сериала "Зулейха открывает глаза": Были обязаны поставить точку

Гузель Яхина ответила на вопросы поклонников. Писательница объяснила, почему финал сериала "Зулейха открывает глаза" получился не таким как в первоисточнике.

В минувшем апреле на телеканале "Россия 1" состоялся показ восьмисерийной теленовеллы, снятой по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Лента получила хорошие рейтинги и активно обсуждалась в Сети. В частности дискуссия велась вокруг финала сериала – концовка отличалась от той, что была в книге.

Фанаты Яхиной до сих пор интересуются, почему история отношений главных героев имела разное завершение. Наконец писательница объяснила мотивы создателей теленовеллы, которые решили отступить от первоисточника. Как оказалось, это обусловлено законами жанра.

Гузель Яхина сделала конец романа открытым. Она хотела, чтобы читатель сам додумал финал и таким образом провел с героями больше времени. Между тем требования сериального жанра такой вольности не позволяют. Сценаристы были обязаны поставить точку. По сюжету картины героиня Зулейха отправляется в Казань, а возлюбленный едет следом.

Автор книги "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина подчеркнула, что создатели сериала отобразили один из множества вариантов развития событий. С людьми, оказавшимися на поселении, в реальности могло случиться все что угодно.

Писательница добавила, что несет ответственность только за то, что написано в книге. То, что показали в сериале, остается на совести сценаристов.