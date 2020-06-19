Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой

На днях артистка в соцсетях поздравила избранника с днем рождения. Ирина Горбачева призналась, что этот мужчина заставляет ее улыбаться подобно Чеширскому Коту. Знаменитость пожелала любимому только одного – встречи.
Адресата трогательного сообщения Горбачева не указала. Однако опубликовала фото, на котором запечатлена стела с надписью: "Киев".
Фанаты обратили внимание на публикации звезды. Ранее актриса сериалов упоминала, что ее возлюбленный живет за границей. Из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса не может встретиться с избранником. Они вынуждены общаться по видеосвязи.
Слова о кавалере в другой стране и посты с поздравлениями привели сетевых детективов к следующим выводам: мужчина Ирины Горбачевой проживает на Украине и отмечает день рождения 14 июня. Сопоставив факты, интернет-пользователи вычислили ухажера знаменитости.
Им оказался 32-летний Антон Савлепов – экс-солист музыкального коллектива Quest Pistols. Сегодня артист состоит в группе "Агонь".
Интересно, что в 2019 году Горбачева принимала участие в съемках двух музыкальных видео коллектива "Тебе 20" и "Бомба". В одном из интервью актриса призналась, что понимает юмор Савлепова, поэтому часто смотрит его ролики.
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