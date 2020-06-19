Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Пятница
19 июня
Лента новостей
11:21
"У вас два сына растут!": снявшуюся без лифчика Пынзарь пристыдили
11:17
Ранен человек: украинская армия обстреляла Горловку
11:14
Последняя воля: чистокровная мать-еврейка Певцова перед смертью крестилась в православии
11:03
За сутки в России обнаружили 7972 зараженных коронавирусом
10:58
Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой
10:52
В Крыму за незаконное пересечение границы задержали украинца
10:31
Журналисты проникли в тайную комнату Путина в Кремле (видео)
10:26
Бил табуреткой по голове и сбрасывал с лестницы: как алкаш Ефремов издевался над женой
10:18
Трамп пообещал обдумать возможность раскрыть данные об НЛО
10:09
"Облажалась по полной": Михалкову сняли в неприглядном виде
10:01
"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта
09:51
"Это очень резко, так нельзя": Лолита обиделась на Аллу Пугачеву
09:31
В Антарктиде обнаружили отложенное 66 миллионов лет назад яйцо
09:25
"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям
09:21
"Разлучница!": улыбающегося Владимира Зеленского заметили рядом с Верой Брежневой
09:20
Лолита из-за коронавируса пошла мыть туалеты
08:57
Новые подробности трагического события в семье Певцова и Дроздовой
08:49
В ДТП на западе Москвы пострадали два человека
08:47
Народ устроил спор об истории после статьи Путина
08:33
Умер подавший в суд на Путина бывший губернатор
08:10
Сына Хрущева нашли мертвым в США
06:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 июня 2020 года
01:58
Татьяна Навка стала неузнаваемой без макияжа
23:58
Принц Гарри и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию
21:59
"Что за детский сад?": передумавшие разводиться Джиган и Самойлова вызвали народный гнев (видео)
21:41
Шестеро человек сгорели заживо при ДТП в Саранске
21:30
Константин Хабенский обошел Никиту Михалкова в рейтинге доверия россиян
21:24
Пенсионерка обратилась к Лукашенко: Снова будете сажать людей в тюрьму?
21:23
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
20:17
Звезду "Белого солнца пустыни" насмерть сбил поезд
20:16
Российские ученые изобрели способ устранить необратимые последствия COVID-19 для организма
20:15
Пелагея может затребовать у бывшего мужа полтора миллиона на содержание дочери
19:47
"Инъекция позитива": Киркоров оригинально поздравил Галкина
19:35
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:18
Володин: В России снизилось количество смертей по вине пьяных водителей
19:14
В Индии женщина умерла после нападения обезьяны-алкоголика
19:13
Запертый на домашнем аресте Ефремов может дальше пить и пользоваться телефоном
19:13
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
18:54
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
18:37
Володин о позиции КПРФ по поправкам к Конституции: Выступили против социальных стандартов
18:36
Семья погибшего в ДТП рязанца попыталась избавиться от присланного Ефремовым венка
18:21
Звездная сваха Сябитова рассказала о правилах поведения на первом свидании
18:06
"С трудом нахожу слова": Лолите после случившегося тяжело говорить
18:04
Доктор Мясников рассказал о признаках плохого врача
18:01
Володин: России повезло, что у нее есть сильный Путин
17:55
Сериал о Дональде Трампе "Правило Коми" спровоцировал скандал в США
17:44
Скончалась сестра бывшего президента США Джона Кеннеди
17:35
Иван Краско о судьбе устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова: Он сам себя наказал
17:27
Батрутдинов тоскует по былой дружбе с Харламовым: Дело в семье
17:05
Глава Роспотребнадзора заявила о риске новой вспышки коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
Супруга Малинина раскрыла секрет счастливого брака
Родившая жена Александра Малинина сильно располнела
Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым
Сериалы
Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой

Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой

Ирина Горбачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сетевые детективы выяснили личность возлюбленного звезды российских сериалов Ирины Горбачевой. Актриса тщательно скрывает подробности личной жизни, но любопытные поклонники не дремлют.
прочитано 201 раз

На днях артистка в соцсетях поздравила избранника с днем рождения. Ирина Горбачева призналась, что этот мужчина заставляет ее улыбаться подобно Чеширскому Коту. Знаменитость пожелала любимому только одного – встречи.

ПО ТЕМЕ

Съемочную группу сериала "Чики" обстреляли неизвестные: Было отправлено 13 пуль

Ирина Горбачева высказалась о новом сериале "Чики": Про жизнь, на которую никто не хочет смотреть

Адресата трогательного сообщения Горбачева не указала. Однако опубликовала фото, на котором запечатлена стела с надписью: "Киев".

Фанаты обратили внимание на публикации звезды. Ранее актриса сериалов упоминала, что ее возлюбленный живет за границей. Из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса не может встретиться с избранником. Они вынуждены общаться по видеосвязи.

Слова о кавалере в другой стране и посты с поздравлениями привели сетевых детективов к следующим выводам: мужчина Ирины Горбачевой проживает на Украине и отмечает день рождения 14 июня. Сопоставив факты, интернет-пользователи вычислили ухажера знаменитости.

Им оказался 32-летний Антон Савлепов – экс-солист музыкального коллектива Quest Pistols. Сегодня артист состоит в группе "Агонь".

Интересно, что в 2019 году Горбачева принимала участие в съемках двух музыкальных видео коллектива "Тебе 20" и "Бомба". В одном из интервью актриса призналась, что понимает юмор Савлепова, поэтому часто смотрит его ролики.

Автор: 19 июня 2020, 10:58 Источник: life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Силовики задержали главного соперника Лукашенко на президентских выборах
Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах

Шоу-бизнес

Последняя воля: чистокровная мать-еврейка Певцова перед смертью крестилась в православии
Бил табуреткой по голове и сбрасывал с лестницы: как алкаш Ефремов издевался над женой
"Облажалась по полной": Михалкову сняли в неприглядном виде
"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта

Проишествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"С трудом нахожу слова": Лолите после случившегося тяжело говорить

Певица откровенно о своем состоянии
Шоу-бизнес

"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта

У артиста болезнь Паркинсона

Сериалы

Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой

Им оказался артист с Украины
Шоу-бизнес

"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям

Актер возмущен травлей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+