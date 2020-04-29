Андреева успокаивает сына-грудничка электроприборами

Звезда сериала "Джульбарс" не так давно стала мамой. Актриса Мария Андреева поделилась нестандартным методом воспитания.

20 января 33-летняя артистка родила сына. Наследника знаменитость назвала Ильей.

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Мальчик активно развивается и, как все малыши, иногда изводит родителей плачем. Чтобы успокоить кроху, Мария Андреева придумала хитрую уловку: она включает бытовую технику, которая издает монотонные и негромкие звуки. В ход идет фен для волос или пылесос, например. Также Илью усмиряет звук льющейся из крана воды.

Как рассказала Мария Андреева в эфире ток-шоу "Вечерний Ургант" Первого канала, самым эффективным электроприбором в деле успокоения младенцев оказался фен. Он не только равномерно шумит, но и дает тепло. Звезда сериала "Джульбарс" подчеркнула, что быть матерью ей очень нравится.

Напомним, Мария Андреева и стоматолог Антон Хундадзе поженились в ноябре 2018 года. Свадьбу влюбленные провели тайно. Актриса не любит оповещать поклонников о событиях из личной жизни. Через год у пары родился сын. Свое интересное положение Мария Андреева тоже тщательно скрывала. О беременности звезды знали только самые близкие.