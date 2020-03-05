Валиде-султан из "Великолепного века" слегла после слухов о пластике

В начале года в турецких СМИ муссировался слух о том, что артистка Небахат Чехре, известная в России по роли Валиде-султан в сериале Великолепный век", якобы перенесла пластическую операцию. Светские хроникеры отмечали, что актриса, появляясь на публике, не снимает темные очки, скрывая следы хирургического вмешательства.
Тогда Небахат Чехре пришлось оправдываться. Звезда рассказала, что из-за ячменя и воспаления на веке вынуждена прятать глаза. "Несмотря на недуг, я посещаю мероприятия, на которых дала слово присутствовать. Сообщения прессы о перенесенной мною пластике – лишь домыслы. Все мои морщины все еще со мной", – сказала звезда сериала "Великолепный век".
После этого Небахат исчезла с радаров. Артистка перестала выходить в Свет. Несколько недель о звезде ничего не было известно. Поклонники не на шутку обеспокоились, и, как оказалось, не зря. Все это время Чехре вообще не выходила из дома. По ее словам, она слегла, подхватив вирус.
"Затем я заболела гриппом. Вылечившись, спустя несколько дней я снова простудилась", – цитирует звезду сериала "Великолепный век" Rusturkey.com.
Небахат сказала, что уже идет на поправку. Совсем скоро актриса вернется к работе.
Турецкая актриса Небахат Чехре дважды была замужем. По словам артистки, оба ее бывших супруга заставляли ее выбирать между семьей и профессией. Звезда так и не решилась оставить дело всей жизни, даже ради любимого человека. Детей у Небахат нет.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Комплекс неполноценности...
Дочь влюбилась в старика
Помощь родному человеку
Муж заставляет худеть