Оборудование со съемок сериала о медиках отдали настоящим врачам

Как стало известно, съемочная группа сериала "Резидент" компании Fox пожертвовала больнице Grady Memorial необходимое оборудование. Оснащение отправилось в учреждение прямо со съемочной площадки.
По словам реаниматолога госпиталя Карен Лоу, они получили щедрый дар. "Форму, маски, перчатки и многие другие вещи, которые необходимы нашим медработникам для обеспечения безопасности и заботы о пациентах во время вспышки коронавируса" – написала она в личном "Инстаграм".
Карен Лоу добавила, что накануне пожаловалась стажерам на бедственное положение, дескать, запасы средств индивидуальной защиты истощаются, и надо как-то выкручиваться. Уже на следующий день случилось чудо: им привезли волшебную посылку.
Добавим, что жест съемочной группы сериала "Резидент" вызвал у многих интернет-обывателей уважение. Поклонники теленовеллы о молодом враче благодарят киношников за помощь.
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