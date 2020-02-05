Актер-гей из "Интернов" ошеломил компанию голых парней в душе

Звезда сериала "Интерны" Один Байрон вспомнил, как впервые признался товарищам из России в нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам артиста, он выбрал неподходящий момент для такой новости.

Один Байрон известен в нашей стране как исполнитель роли Фила в сериале "Интерны". Пять лет назад артист открыто рассказал американскому изданию, что он гей. О признании звезды ситкома стало известно и российским поклонникам.

Между тем, как выяснилось, артист совершил каминг-аут гораздо раньше. Родителям Байрон сказал правду в очень молодом возрасте: маме в 15 лет, папе в 18. Когда отец узнал о сексуальных предпочтениях Одина, он коротко ответил: "Круто".

В начале 2000-х Байрона отправили в Россию по программе студенческого обмена. Американец стал студентом школы-студии МХАТ. В вузе он подружился с местными ребятами. Как-то раз в общем душе студенческого общежития для водных процедур собралась компания приятелей. Среди желающих помыться был и Байрон. Парни начали откровенничать, обсуждать девушек. Именно тогда Один решил признаться в предпочтениях друзьям.

"Конечно, я выбрал момент, чтобы сказать, что я гей, не самый удачный – все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто такие слова не говорил", – цитирует звезду сериала "Интерны" Teleprogramma.pro со ссылкой на ютуб-шоу Карена Шаиняна.

Один Байрон не считает, что в России люди отличаются от американцев. Гомофобные настроения в нашей стране, по его мнению, сильно преувеличены. Интересно, что вторую половинку звезда сериала "Интерны" обрела именно у нас. Артист и его парень несколько лет живут вместе.