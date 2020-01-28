Звезда "Интернов" Глинников лишился неприлично дорогого телефона после ограбления в Москве

Актер Илья Глинников подвергся нападению грабителя в центре Москвы. Инцидент произошел в районе Новослободского парка, сообщает "Вечерняя Москва".
После ограбления Глинников обратился в полицию. В своем заявлении артист указал, что гулял по парку и держал в руке смартфон, когда злоумышленник толкнул его в спину и выхватил дорогой гаджет. Преступник поспешил скрыться с места происшествия и убежал в сторону метро. Оказалось, что Илья пользовался одним из самых новых и продвинутых устройств: iPhone 11 Pro Max. Ущерб оценивается в 114 тысяч рублей.
Как сообщает АГН "Москва", полицейские приняли его заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Путин молодчинка!
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?