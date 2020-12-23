"Брутальный": молодой избранник Пермяковой из "Интернов" произвел фурор

Звезда сериала "Интерны" показала свежие семейные фото. По мнению поклонников, актриса Светлана Пермякова отхватила себе настоящего красавца-мужчину.

Актриса сериала "Интерны" уже много лет состоит в гражданском браке с Максимом Скрябиным. Избранник на 18 лет младше Светланы Пермяковой.

Скрябин и Пермякова познакомились в 2008 году. Первое время отношения Светланы и Максима были сугубо деловыми – мужчина был директором и PR-менеджером актрисы. Совместная работа сблизила звезду ситкома и пиарщика. 24 июля 2012 года у пары родилась дочь Варвара.

В личном микроблоге Светлана Пермякова опубликовала кадры свежей новогодней фотосессии. На снимках актриса запечатлена вместе с дочерью и возлюбленным.

Муж и наследница актрисы "Интернов" произвели фурор. Подписчики осыпали комплиментами девочку и ее отца. Многие пользователи Сети отмечали, что Варвара растет копией Максима. Скрябин показался подписчикам очень мужественным и невероятно привлекательным.

"Ну что сказать? Красивые и счастливые мама и доча, а рядом брутальный и мужественный папа????(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На папу доча похожа!)) И фотки очень красивые ????????????", "У дочки папины глазки????", "Какая у вас дочка красавица????", "Здравствуйте! Какие красивые ,ну доча копия папа ,дай бог вам здоровье счастье ????", "Говорят, когда муж и жена живут в счастье и согласии, то становятся похожими внешне друг на друга. Глядя на вашу семью, я убеждаюсь, что это – правда. И доча удивительным образом похожа на обоих родителей! Счастья вашей семье!" – комментируют фото поклонники Светланы Пермяковой.