Затянутая в корсет Асмус сверкнула грудью

Накануне актриса показала образ, напоминающий Королеву из "Алисы в стране чудес". Артистка предстала в золотом корсете и мини-юбке, на голове у знаменитости красуется парик с розовыми волосами. Дополнили наряд лодочки цвета фуксии.
Кристина Асмус заявила, что фотография сделана в первый день съемок, который оказался самым сложным. Рабочий процесс длился почти сутки, и все участники безумно вымотались. По словам актрисы, несмотря на трудности, она очень довольна результатом и атмосферой, которая царила на съемочной площадке.
Поклонники неоднозначно отреагировали на образ Кристины Асмус. Многие заявили, что дизайнеры плохо постарались, сделав из актрисы Барби из 90-х. Другие же, наоборот, отметили оригинальность костюма.
"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь )) Как и мои наряды (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Образ у вас шикарный ???? стилисты постарались", "Кристина в стране чудес", "Совершенная безвкусица и просто колхоз ... уровень 90-х годов в лучшем случае", "Кристина, вы сплошной секс. Даже я женщина, глаз не отвести", "Как то безвкусно что ли , дизайнеру выговор", – написали в комментариях.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Психоанализ Клавы
Трусы
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти