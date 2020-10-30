Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Пятница
30 октября
Лента новостей
13:25
Синоптики предрекли России аномальный ноябрь
13:23
Еще махинации: Садальский нанес новый удар по Первому каналу
13:13
"Постарел сильно": Глюк'оZе советуют бросить седеющего мужа
13:02
"А омаров он не хочет?": Ефремов взбесил народ капризом в СИЗО
12:33
Под Псковом обнаружили останки 188 человек
12:23
Тодоренко призналась в сокровенной фантазии
12:15
Закрутившая новый роман звезда "Игры престолов" заставила нервничать экс-мужа
12:08
Деньги на борьбу со смертельным недугом власти Украины потратят на сериалы
11:55
Названы последствия прихода Тихановской к власти: коллапс и развал экономики
11:49
"Как баба ведешь себя": Тарасова крепко приложили за странные выходки
11:45
"Это очень низко": известная певица отказалась разговаривать с Кудрявцевой
11:41
Новым главой полиции Минска стал Гриб
11:15
"Дать отпор чугунной сковородкой": известная актриса сбежала от мужа-тирана и лишилась ребенка
11:12
Ольга Серябкина тайно вышла замуж
11:09
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в октябре
11:03
"Зрелище не для слабонервных": Вассерман встретил журналистов в одних трусах
11:01
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:45
Бросался с двумя ножами и насиловал: вскрылись чудовищные данные о Легкоступовой
10:42
Новый рекорд: коронавирус в России сразил за сутки 18,2 тысячи человек
10:40
Ряд российских мужчин хотели бы уйти в декрет вместо жен
10:37
"Ужасно прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
10:33
"Это счастье": Зудина показала любимого мужчину
10:21
Политолог: Белоруссия стремительно приближается к Северной Корее
10:19
Дедушку выписали из больницы в Волгограде несмотря на COVID-19 и слабый пульс: он умер
09:59
У больных COVID-19 нашли необычное раздражение на ногах
09:48
"Умная" камера приняла лысую голову судьи за мяч во время футбольного матча
09:46
Рублю предсказали жестокие испытания в ближайшее время
09:29
Татарстанские полицейские застрелили напавшего на них ребенка
09:24
"Задолбал": любовник вынудил Наргиз Закирову сыграть свадьбу
09:21
В России запретили курение кальянов в кафе
09:00
"Ему просто хочется меня обидеть!": Тодоренко рассказала о ссоре с Топаловым
08:51
Почему Лукашенко увольняет силовиков: Падает последняя опора режима
08:34
"Даже лежать в одной могиле не хочу": Светличная отреклась от родни
06:01
Внешний вид Боярского без шляпы вызвал шок
04:02
"Счастье быть мамой": Рената Литвинова с младенцем на руках растрогала публику
02:00
"Мы так и поняли": Натали не смогла скрыть от поклонников беременность
00:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 октября 2020 года
23:20
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года
22:05
Лукашенко заговорил о войне с НАТО: Будем сражаться до последнего белоруса
22:02
"Только начало": пять терактов во Франции за день вызвали ужас
21:46
Собянин высказался о комендантском часе
21:45
В Германии машина сбила толпу велосипедистов
21:12
Кудрявцева сажает двухлетнюю дочь на шпагат
21:01
Под Москвой задержали мужчину с двумя килограммами наркотиков
21:00
Почему Путин отказался поддержать Тихановскую
20:38
Новый вид коронавируса стремительно распространяется по Европе
20:22
Новая помощница высказалась о романе с Алибасовым: Иногда я остаюсь у него
20:18
Гороскоп на ноябрь 2020 года
20:10
Дочь Гузеевой оправдалась после скандала с небритыми подмышками
19:44
Под Москвой мужчина своровал продуктов на 700 тысяч рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты
Эксперт объяснил слова Лукашенко о финансировании протестующих из-за рубежа
Аналитик предрек номенклатурный переворот в Белоруссии: Лукашенко сдадут свои же
Полиция жестко поступила с друзьями-предателями семьи Баталова
80-летняя Светличная пожаловалась на сына и невестку в полицию
Лукашенко заговорил о войне с НАТО: Будем сражаться до последнего белоруса
Сериалы
Деньги на борьбу со смертельным недугом власти Украины потратят на сериалы

Деньги на борьбу со смертельным недугом власти Украины потратят на сериалы

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Средства из временного Фонда борьбы с СОVID-19 будут использованы не по назначению. Деньги, выделенные на борьбу с коронавирусной инфекцией, власти Украины передадут для создания патриотических сериалов.
прочитано 432 раза

Министерство культуры и информационной политики соседнего государства получит сто миллионов гривен – это примерно 273 миллиона рублей. Порядок использования средств изменен по указу украинского кабмина. Выделенные миллионы нужно использовать до Нового года.

ПО ТЕМЕ

Топ-5 российских сериалов про учителей и школу

Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года

Как сообщил представитель Минкульта журналистам, власти хотят поддержать отрасль кино и сериалов в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. В планах у ведомства "создать общественно значимый аудиовизуальный контент".

Со дня на день будет объявлен конкурсный отбор. Достойные проекты получат поддержку министерства. Ведомство покроет затраты на производство, а также оплатит создание отдельных его этапов.

Отметим, что в Фонд борьбы с СОVID-19 изначально заложили 66 миллиардов гривен. Позже правительство решило перераспределить деньги, по другим направлениям, которые посчитала "приоритетными".

Например, половина средств пошла на дорожные работы. Решение кабмина вызвало негативную реакцию общественности. Валерий Пацкан – глава Счетной палаты напомнил, что Украина не приобрела ни одного аппарата ИВЛ, между тем фонд учреждали именно для этих целей.

Автор: 30 октября 2020, 12:08 Источник: «Политика сегодня» ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Названы последствия прихода Тихановской к власти: коллапс и развал экономики
Политолог: Белоруссия стремительно приближается к Северной Корее
Почему Лукашенко увольняет силовиков: Падает последняя опора режима
Почему Путин отказался поддержать Тихановскую

Шоу-бизнес

Еще махинации: Садальский нанес новый удар по Первому каналу
"Постарел сильно": Глюк'оZе советуют бросить седеющего мужа
"А омаров он не хочет?": Ефремов взбесил народ капризом в СИЗО
Тодоренко призналась в сокровенной фантазии

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Тодоренко призналась в сокровенной фантазии

Телеведущая мечтает себя увековечить
Шоу-бизнес

"Задолбал": любовник вынудил Наргиз Закирову сыграть свадьбу

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Избранником звезды стал сын бизнесмена
Шоу-бизнес

"Ему просто хочется меня обидеть!": Тодоренко рассказала о ссоре с Топаловым

Ведущая научилась не сердиться на мужа

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года
Гороскоп на ноябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая возлюбленная обвинила теннисиста Зверева в избиениях: Больше не буду молчать
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+