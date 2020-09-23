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Друг рассказал о состоянии смертельно больной звезды сериала

Друг рассказал о состоянии смертельно больной звезды сериала "Зачарованные"

Шеннен Доэрти. Фото: F Sadou/AdMedia/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Зачарованные" борется с раком четвертой стадии. 49-летняя Шеннен Доэрти старается не терять присутствия духа.
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В 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы. Звезда сериала "Зачарованные" перенесла несколько курсов лучевой и химеотерапии. После продолжительного лечения болезнь отступила. Три года у Шеннен Доэрти была ремиссия.

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В феврале 2020 года у актрисы случился рецидив. Опухоль вернулась. Об этом Доэрти рассказала поклонникам сама. Звезда сериала "Зачарованные" призналась, что самое сложное в ее ситуации – сообщить родным диагноз. Шеннен переживает за мать и мужа.

Актрису поддерживают родственники и друзья. Актер Джейсон Пристли постоянно на связи с Шеннен Доэрти. Знаменитости познакомились много лет назад на съемках сериала "Беверли-Хиллз, 90210", с тех пор близко общаются.

По словам Пристли, Доэрти, несмотря на смертельный недуг, находится в хорошем настроении. Шеннен, по словам Джейсона, обладает невероятной внутренней силой. "Она боец, всегда была бойцом, и я знаю, что она будет продолжать бороться изо всех сил", – поведал артист.

Ранее в интервью звезда сериала "Зачарованные" признавалась, что после рецидива стала реже публиковать посты в соцсетях. На недуг знаменитость не жалуется. Шеннен Доэрти хочет быть откровенной с поклонниками, при этом оставаясь позитивной.

"Я хочу быть маяком для других людей – или, по крайней мере, кем-то, с кем люди могут общаться и (с кем они могут) вести честный разговор и говорить о том, как это трудно", – заметила Шеннен.

Автор: 23 сентября 2020, 10:47 Источник: People.com ✓ Надежный источник

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