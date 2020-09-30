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"Я чувствую, что это конец": онкобольная звезда "Зачарованных" готовится к смерти

Шеннен Доэрти. Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Шеннен Доэрти настроена на борьбу с коварным недугом. Звезда сериала "Зачарованные" не теряет надежды. Между тем, все чаще к 49-летней актрисе приходят мысли о конце пути.
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В феврале 2020 года звезда "Зачарованных" сообщила, что онкология, которая три года была в ремиссии, вернулась. У знаменитости диагностировали рак груди четвертой стадии. В свежем интервью Шеннен Доэрти рассказала, что проходит гормональную терапию. Лекарствами доктора блокируют выделение эстрогена. Также актриса пьет таблетки, которые не дают образовываться метастазам.

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Звезда "Зачарованных" пришла к мысли, что надо готовиться к смерти. Доэрти собирается написать письма родственникам и друзьям. Адресаты получат послания после ухода актрисы. В прощальном сообщении Шеннен хотела бы обратиться к маме, также знаменитость планирует рассказать мужу, как много он значит для нее. В планах у звезды "Зачарованных" создание специального видео для родных. Актриса собирает подвести итоги своей жизни. Подумать о прошлых ошибках.

"Когда я думаю, что надо уже взяться и сделать это, я чувствую, что это конец. Кажется, что все, я уже ухожу, но я не ухожу". – призналась артистка.

По словам знаменитости, она чувствует себя здоровой и именно поэтому постоянно откладывает запись ролика и написание писем. Шеннен Доэрти кажется, что она проживет еще лет десять или 15.

Звезда сериала "Зачарованные" не собирается сдаваться. Болезнь научила артистку ценить даже незначительные, обыденные моменты жизни. Здоровые люди воспринимают такие мгновения как должное, не замечают их, однако Шеннен Доэрти научилась наслаждаться малым.

Автор: 30 сентября 2020, 17:41 Источник: ELLE USA ✓ Надежный источник

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