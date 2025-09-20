Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера

Мир моды постоянно подкидывает нам новые словечки, и "тоут" – одно из них. Что скрывается за этим коротким иностранным названием? Если вы до сих пор не уверены, чем она отличается от любой другой большой сумки, то вы по адресу. Давайте без лишней "воды" и заумных терминов разберёмся, что такое сумка тоут, и почему она уже несколько десятилетий не теряет своей актуальности, прочно обосновавшись в гардеробах от студенток до бизнес-леди.

Так что такое сумка тоут? Разбираемся в деталях

Название сумки происходит от английского глагола "to tote", что переводится как «нести» или «перевозить». И это имя идеально отражает её суть. Классический тоут — это вместительная сумка, чаще всего прямоугольной или трапециевидной формы, с двумя удобными параллельными ручками. Изначально верх у неё был открытым, но современные дизайнеры, заботясь о сохранности наших вещей, часто добавляют застёжки-молнии или магнитные кнопки.

Как выглядит сумка тоут? Представьте себе аксессуар с чёткими геометрическими линиями, который отлично держит форму. В отличие от своего ближайшего родственника, шоппера, тоут часто имеет более жёсткий каркас, несколько внутренних отделений и карманов для мелочей. Материалы могут быть самыми разными: от натуральной и эко-кожи до плотного текстиля, канваса и даже джута. Именно эта продуманность конструкции и разнообразие материалов делают тоут невероятно универсальным: он будет уместен и в офисе, и на прогулке по городу.

История этой модели довольно забавна. Её прародительницей была простая и прочная сумка из парусины, созданная в 40-х годах прошлого века для переноски... льда! Но, как это часто бывает, практичность покорила сердца американских домохозяек, и они приспособили её для походов по магазинам. А уже в 60-х, благодаря дизайнеру Бонни Кашин, тоут превратился из хозяйственной сумки в элегантный кожаный аксессуар, завоевав место на модном олимпе.

Сумка тоут и шоппер: в чем разница?

Вот мы и подошли к главному вопросу, который мучает многих: сумка шоппер и тоут в чем разница? На первый взгляд, они действительно похожи, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Основное отличие — в функциональности и внешнем виде. Шоппер, как и следует из названия, создан для покупок. Он обычно имеет мягкую, бесформенную конструкцию, одно большое отделение и лишён каких-либо застёжек для максимального удобства.

Чем отличается сумка тоут от шоппера в плане стиля? Тоут — это про элегантность и структуру. Он чаще изготавливается из более дорогих и плотных материалов, вроде кожи, имеет подкладку, внутренние карманы и выглядит более строго и официально. Шоппер же — это воплощение непринуждённости и кэжуал-стиля. Его часто делают из текстиля, он проще в уходе и дизайне. Если шоппер — это ваш спутник для похода на рынок или пляж, то тоут — идеальный выбор для работы, деловых встреч или культурного выхода в свет.



