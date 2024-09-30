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Чем трейдинг отличается от инвестиций и что нужно, чтобы стать трейдером

Чем трейдинг отличается от инвестиций и что нужно, чтобы стать трейдером

Трейдинг и инвестиции – два различных подхода к работе с финансовыми рынками, которые часто путают. Однако они имеют принципиальные различия, связанные с целями, временными горизонтами, рисками и требуемыми навыками.

Предупреждение о рисках: трейдинг и инвестиции сопряжены с финансовыми рисками и могут привести к потере капитала.

Временной горизонт

Трейдинг — это краткосрочные сделки, которые могут длиться от нескольких секунд до нескольких дней или недель. Инвестиции — это долгосрочное вложение средств с расчетом на рост стоимости активов в течение месяцев, лет или даже десятилетий.

Цели

Трейдинг направлен на прибыль от изменений цен на акции, валюту или другие активы. Цель — максимизировать доход от сделок, часто используя технический анализ и стратегии, основанные на движении цен. Инвестиции ориентированы на увеличение капитала в долгосрочной перспективе через покупку активов с перспективой роста их стоимости. Основной анализ здесь — фундаментальный, который оценивает долгосрочные перспективы компании или рынка.

Уровень риска

Как отмечают эксперты брокера Pocket Option, трейдинг — это высокорисковая деятельность, поскольку цена актива может резко измениться за короткий период времени. Инвестиции часто связаны с меньшими рисками, особенно если вложения делаются в хорошо диверсифицированный портфель активов на долгосрочную перспективу.

Вовлеченность и время

Трейдинг требует постоянного мониторинга рынка и активного участия в сделках. Это практически работа на полный рабочий день. Инвестиции не требуют ежедневного внимания. Долгосрочные инвесторы могут пересматривать свои портфели периодически, делая коррекции в зависимости от изменений на рынке или в жизни компании.

Что нужно, чтобы стать трейдером

Успешный трейдинг требует не только технических знаний, но и определенных качеств личности и ресурсов.

Свободный капитал

Специалисты компании Покет Опшн подчеркивают, что трейдинг — это занятие с высокими рисками, и не все сделки будут успешными. Важно иметь свободный капитал, который можно использовать для торговли, не рискуя своей финансовой стабильностью. Одним из правил является никогда не торговать на деньги, которые критически важны для жизни или взяты в долг.

Знания и подготовка

Прежде чем начинать торговать, необходимо изучить основы финансового рынка, виды активов, торговые стратегии, а также методы анализа — технического и фундаментального. Успешный трейдер должен понимать, как работает рынок, и быть в курсе факторов, которые влияют на цены активов, будь то экономические новости, отчеты компаний или глобальные события.

Хороший брокер

Выбор надежного брокера — это ключевой шаг для любого трейдера. Брокер предоставляет доступ к торговым платформам, котировкам и другим инструментам, необходимым для работы на рынке. Важно выбрать брокера с хорошей репутацией, лицензиями и прозрачными условиями работы. Также стоит обратить внимание на комиссии, которые брокер взимает за сделки, поскольку они могут существенно снизить вашу прибыль. Если брокер нечестный, подтасовывает данные, вовремя не исполняет ордеры и всячески стремится обогатиться за счет потерь трейдера – это откровенное мошенничество.

Определенные качества характера

Трейдинг требует не только технических навыков, но и эмоциональной устойчивости. Вот некоторые важные черты характера трейдера, как самодисциплина, способность к анализу, терпение, умение управлять рисками.

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