"Быстрые кредиты": спасательный круг или финансовый капкан?

Умер Валерий Гаркалин - все подробности Хлебникова в коме после пожара Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Понедельник
22 ноября
Лента новостей
15:19
Остросоциальный контент и дети на площадке: как снимали сериал "Чиновница"
15:18
Россиян ждет резкое подорожание цен на ряд продуктов к Новому году
15:14
Названы районы Москвы с самыми бюджетными новостройками
14:53
Сбросившая 35 кило звезда "Великолепного века" раскрыла секрет стройности
14:50
Обгоревшей Хлебниковой требуется пересадка кожи
14:48
Лишь бы дожить: Обедневшую вдову Караченцова оставили без помощи
14:44
Третий раз за полгода: у Элджея возникли проблемы с законом
14:38
Не снимается уже три года: куда пропала 86-летняя актриса Валентина Талызина
14:12
Усы и пальцы в кровь: дочь Гузеевой напугала россиян
14:10
Изнемогшая от боли Елизавета II чудом проникла на крещение правнуков
14:05
Заражена: Обожженную до ужаса Хлебникову убивает опасное осложнение
13:54
В Сочи проводник поезда украл 27 подстаканников
13:50
"Кошмар!": бедные школьники в ужасе от цен на маникюр в салоне жены Моргенштерна
13:47
Оголившаяся Бородина взорвалась из-за критики: Низкопробная пошлятина!
13:34
"Собрала два чемодана": Милославская сообщила о расставании с облысевшим Петровым
13:31
Немоляева столкнулась со страшным горем: Ничего сказать не могу
13:28
Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии: Дикие политики
13:22
Первая жена-миллионерша и 23-летний сын: как живет бывшая семья Влада Сташевского
13:14
В Ульяновской области подростки потушили снегом Вечный огонь
12:36
В США при наезде машины на участников парада погибли люди
12:34
Новый роман? Бывший муж Бородиной заинтриговал народ
12:30
"Это чувствительный удар": назван виновный в конфликте Куценко с Первым каналом
12:27
Подстриженная под мальчика Долина произвела фурор: Наколки по всему телу
12:11
"Лицо чужое": Неузнаваемая Навка обвешалась дорогущими украшениями
12:11
Продал имущество, развелся с молодой женой и готов подметать дворы: как живет Виктор Логинов после сериала "Счастливы вместе"
11:47
"Опухоль": перенесший две операции Прилучный шокировал признанием о болезни
11:45
Сын Королевой привел стриптизершу в эфир Первого канала
11:41
"Ничего мне не надо!": 75-летняя Преснякова отказалась от подарков Подольской
11:39
Перепуганный Жигунов сообщил о страшных угрозах: Они меня в тюрьму!
11:15
Что стало с тремя детьми Анастасии Заворотнюк после болезни мамы
11:10
Терпела слухи об изменах: как сложилась жизнь первой жены Газманова после развода
11:03
13 дней в реанимации: жена актера из "Ворониных" раскрыла подробности его смерти
10:50
Заспанная Барановская с гнездом на голове шокировала народ
10:38
Расфуфыренная Собчак пригрозила Пугачевой: Сотрут в порошок
10:33
"Настоящий жеребец!": поступок Газманова изумил родителей и друзей
10:03
На Асмус свалилось несчастье: Ничему жизнь не учит
09:57
"Ноги разной длины": что творится с Никитой Джигурдой
09:55
"Нездоровый вид": обманувшего всех Малахова невозможно узнать
09:50
"В луже собственной блевотины": кто устроил пожар в доме Хлебниковой
09:38
Басков и Киркоров угодили в грязный гей-скандал: Слишком нежная дружба
09:38
В Москве обстреляли и ограбили молодого актера
09:32
Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой
09:25
"Это неправда": Гузеева разоблачила Гаркалина после смерти
09:25
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
09:02
Господи, помилуй: обнародовано последнее фото умершего от ковида Гаркалина
09:00
На столе Путина нашли секретную кнопку. Зачем она нужна
08:47
Всплыли сенсационные детали состояния обгоревшей Хлебниковой: Родственники бросили
08:41
Россиян предупредили о возможном росте цен из-за кризиса в Белоруссии
06:14
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
04:09
Снова вместе? Заявлено о воссоединении Шейк с Купером после скандала с Леди Гагой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия
"Люди без образования": Собчак кинула камень в жен богатых мужчин
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
"Понадобится очень много денег": россияне не верят в спасение обгоревшей Хлебниковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Пресс-релизы
"Быстрые кредиты": спасательный круг или финансовый капкан?

"Быстрые кредиты": спасательный круг или финансовый капкан?

Быстрый займы, "деньги до зарплаты" и прочие программы, предлагаемые МФО, остаются одним из наиболее востребованных кредитных продуктов в нашей стране. Ежедневно к этому финансовому инструменту прибегают тысячи россиян.
поделиться

Но если для кого-то подобные услуги становятся привычными помощниками в планировании трат, то для части клиентской аудитории займы в МФО превращаются в долгосрочную кабалу. В чем причина? Стоит ли взять займ на карту, или именно вам лучше этого не делать? Давайте разберемся в ситуации, трезво оценив все за и против быстрых кредитов.

Нужен ли кредит?

МФО не так дотошно проверяют заемщиков, как это делает банк, то есть, берут на себя определенный риск. За этот придется платить вам – в виде повышенной процентной ставки и серьезными штрафами за просрочку платежей.

Поэтому сразу подумайте о двух вещах – точно ли вам нужна вещь или услуга, на которую вы планируете взять в долг, учитывая финальный размер переплату. И точно ли у вас будет возможность отдать деньги в срок, чтобы не нарваться на пени. Если ответ на оба вопроса положительный, то, возможно, "быстрый кредит" станет тем самым полезным инструментом.

Точно ли кредит в МФО

Как отмечают специалисты специализированного сервиса Moneyman, "быстрые кредиты" отлично подходят в случае незапланированных и небольших трат "до зарплаты". То есть, такие кредитные программы рассчитаны на то, что человек возьмет относительно небольшую сумму и точно вернет ее, скажем, через неделю.

Если же вам нужен долгосрочный кредит, да еще и на серьезную покупку, то услуги МФО вам не подойдут. Скорее всего, большую сумму вам попросту не дадут, а если дадут, то под процент, превышающий банковские предложения в несколько раз или даже десятки раз. Чтобы не попасть в сложную ситуацию с переплатой, возможно, стоит потратить время на сбор необходимого пакета документов и рассмотрение заявки банком.

Всегда имейте план "Б"

Брать деньги в МФО можно только при условии «железной» уверенности в своевременном возврате долга. Если вы не уверены в финансовых поступлениях к сроку очередного платежа, лучше от займа вообще отказаться. Так будет спокойнее и безопаснее.

Но даже если у вас есть зарплата, если кредитная нагрузка не забирает из зарплаты более 30% свободных средств (те, которые остаются после покупки еды, медикаментов, одежды и оплаты жилья), всегда заранее узнавайте условия возможной пролонгации займа, рефинансирования и кредитных каникул. В жизни случается всякое, и лучше знать, во что вам обернется просрочка, и какими будут штрафы.

Узнать условия займа на карту в одном из онлайн сервисов МФО по ссылке для сравнения https://moneyman.ru/products/zaymy-na-kartu/.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Mark Langridge / moodboard / www.globallookpress.com
22 ноября 2021, 14:57
22 ноября 2021

"Быстрые кредиты": спасательный круг или финансовый капкан?

19 ноября 2021

Тренды онлайн шопинга, которые помогают экономить

18 ноября 2021

Mamba и Bestdoctor узнали, готовы ли россияне ходить на свидания без QR

11 ноября 2021

Грандиозный финал 12-ого сезона Международного конкурса красоты

"Мисс Офис – 2021": кто увезет корону и главный приз?

11 ноября 2021

Анонсирована конкурсная программа "Телемании – 2021"

В конкурс попали лучшие из лучших

27 октября 2021

Качество, одобренное покупателем! Названы Марки №1 в России – 2021

20 октября 2021

CloudPayments, Mastercard и фонд "Линия жизни" запустили совместный благотворительный проект НАДОБРО

Проект создан сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом "Линия жизни" при поддержке компаний CloudPayments и Mastercard

13 октября 2021

Рейтинг беспружинных матрасов от экспертов магазина "ОКматрас"

20 сентября 2021

Ежегодная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ объявляет о старте голосования в Сети для определения победителей конкурса.

9 сентября 2021

Кондрашов Станислав Дмитриевич: развитие сферы диджитал в экономике России

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком

Подробности происшествия

Шоу-бизнес

Господи, помилуй: обнародовано последнее фото умершего от ковида Гаркалина

Больно смотреть

Шоу-бизнес

"В луже собственной блевотины": кто устроил пожар в доме Хлебниковой

Стали известны подробности

Шоу-бизнес

Подстриженная под мальчика Долина произвела фурор: Наколки по всему телу

Певица стала другой

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Сочи проводник поезда украл 27 подстаканников
В Ульяновской области подростки потушили снегом Вечный огонь
В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+