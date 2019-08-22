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Фестиваль "Телемания" откроет двери "Останкино" для молодых профессионалов

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
21 ноября 2019 года пройдет награждение победителей Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания" в концертном зале "Останкино" во Всемирный день телевидения при участии СМИ, блогеров, звезд кино– и телеиндустрии. Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире и освещаться на федеральных каналах.
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Фестиваль "Телемания" – первый и единственный в своем роде конкурс для молодых и креативных профессионалов в сфере журналистики, редактуры, драматургии, режиссуры, звукорежиссуры, мастерстве продюсера, способных создавать современный контент. Большое внимание “Телемания” уделяет новым медиа, и это единственный российский фестиваль, где оцениваются не только web-сериалы, но и блоги, ток-шоу и другие жанры, родившиеся или ставшие популярными в интернете.

Фото: Пресс-служба

Фестиваль учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2004 г. и проводится при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2019 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Прием заявок продолжится до 14 октября 2019 года. Ежегодно отборочный комитет конкурса обрабатывает тысячи заявок из полсотни городов России и СНГ. В фестивале принимают участие более 50 учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере кино и телевидения.

Фото: Пресс-служба

Победители фестиваля в дальнейшем получают прекрасный шанс для профессиональной самореализации, что подтверждает карьерный путь финалистов даже пошлого года:

  • Режиссер Андрей Анисин получил годовое фестивальное продвижение от российской компании CinePromo для своего фильма "Телохранитель"
  • Фильм "Срывая голос" режиссера Ивана Лустина, завоевавший Гран-при конкурса, также получил фестивальное продвижение, благодаря чему представил свою работу в ряде других фестивалей как в России, так и в других странах.
  • Режиссер Евгений Нахабцев получил Приз за лучший сюжет своего фильма "Иван Пакетный", ставший первым серьезным признанием его творчества и предоставивший возможность продвижения в профессиональной сфере.

Фото: Пресс-служба

В истории Фестиваля десятки подобных историй – это прекрасный шанс для студентов не только проявить свой талант, но и высказать свое восприятие мира, поделиться им с обществом.

В течение октября и ноября 2019 в рамках фестиваля традиционно проходят мастер-классы наиболее ярких представителей медиаиндустрии. В 2019 запланирован масштабный Индустриальный день с участием телевизионных редакторов, тележурналистов и блогеров, продюсеров, востребованных режиссеров и сценаристов, представителей крупнейших российских рекламных агентств, авторов социальных проектов. Все мероприятия транслируются онлайн и широко освещаются в профильных СМИ и социальных сетях.

С регламентом фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Подать заявку нужно до 14 октября 2019.

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