AFP Snow Edition: снег, музыка и развлечения

0
Началова при смерти Форум Выборы на Украине: Зеленский бьет Порошенко Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Пятница 15 марта
Лента новостей
19:06
Значение сна с пятницы на субботу
18:54
Дело Лисицыной: следствие не доказало вину многодетной матери
18:49
Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля
18:12
В Омске школьники отпинали пенсионерку ради забавы
18:00
Под Нижним Новгородом чиновник осужден за мошенничество на 600 тысяч рублей
17:54
Рванувший на перевал Дятлова Малахов подверг себя страшной опасности
17:35
Россиян предупредили о резком скачке цен в марте-апреле
17:05
Кабаева объявила о беременности
16:55
Грязный секрет разрушил карьеру Порошенко
16:48
Совет на выходные
16:36
"Нужно этот микроб грохнуть": лечащий врач о состоянии Юлии Началовой
16:29
"Единая Россия" выбрала топ значимых проектов в регионах
16:13
Обманщицу Лорак распекли за лучших друзей
15:40
Верник поплакался в жилетку кивающему Корчевникову
15:39
"Фокус не прошел": раскрыт коварный замысел Глушакова против бывшей жены
15:38
Володин выставил Украине счет за Крым
15:21
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
15:04
Шеф-повар на пятерочку: как стать мастером кулинарии
15:03
Найден эффективный заменитель кофе
14:56
У известного музыканта умерла сестра
14:44
Отказывает сердце: Началова в шаге от смерти
14:39
Собчак оставила дела из-за травмы сына
14:37
В Ивановской области обезьяна напала на ребенка
14:35
Что сделала Госдума для развития Крыма
14:25
Родившая МакSим сильно испугалась
14:22
Шантажирует разводом: Прилучный извел Муцениеце
14:20
На Кубани под колесами поезда погиб мужчина
14:16
На Урале сразу 22 машины попали в масштабную аварию
14:11
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
14:09
Тело мужа Божены Рынской доставят в Москву 16 марта
13:58
Оголившая ягодицы Чехова бросила вызов Кардашьян
13:48
Байкальскую воду спасли от продажи в Китай
13:45
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
13:42
Дерзкое ограбление магазина в Москве попало на видео
13:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года
13:18
"Любовник появляется от отчаяния": откровения Марины Зудиной
13:11
Известная модель раскрыла секрет похудения
13:08
Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана
13:02
Володин: Крым – символ национального единения
12:55
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях
12:51
В центре Москвы задержали пытавшегося разбудить Ленина мужчину
12:43
Был взрыв: названа причина катастрофы подводной лодки Аргентины
12:39
Поклонников Apple предупредили о смертельной опасности
12:23
Новые подробности: у Началовой серьезные осложнения
12:18
Известная актриса вернулась "с порога смерти"
12:15
Горящий в центре Саратова трамвай сняли на видео
12:05
При пожаре на севере Москвы спасли двух человек
12:04
"ЕР" поможет семьям с детьми в покупке квартир по ипотеке
11:56
Робби Уильямс признался в контакте с инопланетянами
11:38
В Петербурге у 91-летней пенсионерки украли 2,5 миллиона
11:37
Климова и Куркова блеснули на кинопремьере
11:28
Сон с телефоном признали смертельно опасным
11:07
"Через одного – извращенцы": Первый канал разнесли из-за фильма о певце-педофиле
11:02
Показавшая большой живот Волочкова сообщила о подготовке к родам
11:01
Буйный Саакашвили набросился на беспредельщика Порошенко
10:52
В Новой Зеландии после расстрела в мечетях прогремели два взрыва
10:47
"Агент Кремля": агрессивный лебедь выгнал украинца из озера (видео)
10:27
"Сколько нервов!": Топалов раскрыл подноготную шоу Тодоренко
10:24
Лишний вес убил солистку балета
10:22
Главные события Москвы
10:19
Серябкина шокировала постаревшим видом
10:19
В Австралии пенсионер зарубил топором незнакомца
10:07
Униженный Трампом Зеленский сделал важное заявление
09:47
Число жертв стрельбы в мечети в Новой Зеландии увеличилось
09:43
"Уже почти не женат": Прилучного застукали в стрип-клубе
09:43
Неделя до конца света: астероид размером с дом несется к Земле
09:40
Петросян устроил молодой помощнице роскошный отдых
09:23
В аварии с грузовиком в Башкирии погиб человек
09:02
Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)
08:42
На МКС прибыл новый экипаж
08:36
Расстрел в мечетях новозеландского города снимали на видео
08:25
Семья об отеке мозга Юлии Началовой
08:20
Израиль обстрелял сотню целей в секторе Газа
07:50
Во Владивостоке при обрушении стены погиб человек
07:32
Очень скоро: надвигающаяся катастрофа всколыхнет весь мир
07:25
Значение сна с четверга на пятницу
06:40
Жадный до денег Лукашенко жестко подставил Путина
05:14
Воссоединение?: брошенный Блюменкранц из шоу "Дом-2" проводит ночи у экс-жены
03:07
"Поменяй петушиный прикид": Народ обрушился на полуголую Лорак
02:27
"Она естественная и легкая": Богомолов впервые высказался о Собчак
01:15
У плюнувшего в КВН Ярмольника нашелся защитник
22:02
Неудачника Зеленского ждет бесславный конец
21:54
"Замужем за садистом-вегетарианцем": Валерия ошарашила внезапным признанием
21:53
"Наконец Саша улыбается": Рудковская дала вдохнуть измученному коньками сыну
21:27
Эмбрионам Рынской предсказали непростую судьбу
21:23
На алкоголике Порошенко поставили крест
21:19
"Под лавку паразитов": Собчак и Шнурова отхлестали за грязную перебранку
21:02
Ампутация из-за гангрены: Началову убивает ее же лечение
20:40
Асмус рассмешила странным видео
20:03
Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа
20:02
В Омске мужчина задушил приятеля проводом
19:29
"На сцену она не вернется": за Началову осталось только молиться
19:16
Казус на встрече с Путиным (видео)
19:12
В России посчитали самозанятых
19:09
"Все делаю, как она скажет": Престарелый Грачевский пляшет под дудку молодой жены
18:36
Жена и любовница под одной крышей: Шепелева поразила изворотливость известного актера
18:14
Муцениеце взялась за себя после слухов об изменах мужа
18:01
До выборов не дотянет: от Зеленского отказались богатые покровители
17:28
Травмированный Билан рассказал о своей "половой жизни"
17:12
Обливший грязью Пугачеву Васильев ответил за "слонопотамные ноги"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жадный до денег Лукашенко жестко подставил Путина
У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы
Смертельный коктейль: подробности состояния умирающей Началовой
"Факт смерти мозга при работающем сердце": почему Началову увезли в спецклинику
В Минске официально объявили об отказе Лукашенко от власти
"Галкин тупой": Садальский высказался об убийстве Киркорова
Пресс-релизы

AFP Snow Edition: снег, музыка и развлечения

Фото: Пресс-служба
В марте организаторы крупнейшего в России музыкального фестиваля Alfa Future People впервые проведут на курорте "Роза Хутор" AFP Snow Edition. Это трехдневный музыкальный фестиваль, соединивший лучшие традиции московских электронных тусовок и зимние виды спорта. Мероприятие пройдет в новом для России формате апре-ски, который включает насыщенную программу как до, так после и во время катаний на склонах.
поделиться

Безусловно, главный козырь AFP – это насыщенная музыкальная программа. Фестиваль пройдет под лозунгом "AFP собирает друзей", и поэтому в любое время суток можно будет потанцевать под сеты от лучших московских промогрупп и зарубежных хедлайнеров. Для любителей покататься построят три сцены на склонах. На площадке 1100 метров (Горная Олимпийская деревня) раскинется масштабная сцена YARKO STAGE, зажигать на которой все три дня будут группировки Uppercuts (Vion Konger, Kitone, Sibir, Enzy, Basky) и Digital Emotions во главе с гигантами российской электронной сцены Samir Kuliev, Kate, Fonarev, Alexander Popov и Feel. Утром в субботу здесь же выступят Джем, Илья и Вики – ведущие "Бригады У", которые на глазах у первых катальщиков проведут утреннее шоу с приглашенными звездами. А вечером в пятницу именно на этой сцене диджеи Going Deeper дадут старт всему фестивалю.

Сцена на склоне 1600 метров порадует гостей сетами молодых российских хаус-звезд, покоривших не только российскую, но и мировую публику. Среди них: участники "Рашн Стайл" BIICLA, Novak, Phlegmatic Dogs, Proxy и резиденты Blaze TV – Maib, Bomuzik, Aria Fredda, BassKing, Nasled & Lars, ZESKULLZ, MC 47TH. Восстановить водный баланс и зарядиться энергией солнца можно будет также на сцене 1600 метров. Покорители вершины смогут не только запечатлеть свой триумф на фоне необычного арт-объекта Solar Power, но и подзарядиться: бренд предложит всем посетителям натуральный энергетический напиток с витамином D, а их гаджетам – специальные встроенные зарядки.

Любителей забраться повыше ждет сцена на самой высокой точке "Роза Хутор" – 2300 метров (Роза Пик). На ней в оба дня выступят диджеи объединений Slowdance (Indigo Minds, Sexton, Toki Fuko) и BDKMV (BYKI, Gambino Sound Machine, Nazin, GMG).

Тем же, кто предпочитает более спокойный отдых, можно будет посетить диджей-парад, который развернется вдоль набережной реки Мзымта. 

Кульминацией музыкальной части фестиваля станет выступление Chase&Status и Apashe 23-24 марта в Роза Холл. Компанию хедлайнерам фестиваля составят Zeskulls, Going Deeper и Phlegmatic Dogs. Билеты на ночную программу входят в пакетные предложение и также приобретаются отдельно.

Закрытие фестиваля пройдет на сцене YARKO STAGE в воскресенье. Зажигательный лайв для гостей фестиваля исполнит группа Меджикул, за чье выступление на фестивале отвечает игорная зона "Красная поляна".

Как добраться до фестиваля и где жить?

Фестиваль проходит на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор", который находится в удобной транспортной доступности от аэропорта г.Сочи. Доехать можно несколькими способами: на поездке "Ласточка", на автобусе или воспользовавшись трансфером от курорта. В общей сложности дорога занимает не более 40 минут.

Для продажи доступны 5 категорий билетов: пакетные предложения VIP-Silver и VIP-Gold, включающие трехдневные ски-пассы для поднятия на склоны, а также билеты на каток и ночую программу в Роза Холл, а также отдельные билеты на каток и в "Роза Холл".

15 марта 2019, 16:53
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 марта 2019
просмотры: 123

Трио Bel Suono представит новую программу "Магия трех роялей"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 марта 2019
просмотры: 123

Живая легенда мировой джазовой музыки Стэнли Кларк выступит в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 марта 2019
просмотры: 123

Невероятные выступления итальянца Марио Бионди в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 марта 2019
просмотры: 123

Группа Heilung привезет в Россию представление эпохи викингов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 марта 2019
просмотры: 123

Триумфальный парад мюзиклов стартует в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 марта 2019
просмотры: 123

В Москве пройдет XIV международный фестиваль "Виртуозы гитары"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 марта 2019
просмотры: 123

Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 марта 2019
просмотры: 123

"Мгзавреби" сыграет самый большой концерт за всю историю группы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 марта 2019
просмотры: 123

В Москве пройдет самая беспристрастная премия Top Hit Music Awards

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 марта 2019
просмотры: 123

Королевский национальный балет Грузии выступит в Кремле

567

загрузить ещё

Политика

Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана
Буйный Саакашвили набросился на беспредельщика Порошенко
Униженный Трампом Зеленский сделал важное заявление
Жадный до денег Лукашенко жестко подставил Путина

Шоу-бизнес

Кабаева объявила о беременности
"Нужно этот микроб грохнуть": лечащий врач о состоянии Юлии Началовой
Обманщицу Лорак распекли за лучших друзей
Верник поплакался в жилетку кивающему Корчевникову

Проишествия

"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях
Расстрел в мечетях новозеландского города снимали на видео

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Семья об отеке мозга Юлии Началовой

Появились данные об ухудшении состояния певицы
Шоу-бизнес

"Через одного – извращенцы": Первый канал разнесли из-за фильма о певце-педофиле

Блогер считает, что фильм должен увидеть каждый
Шоу-бизнес

"Уже почти не женат": Прилучного застукали в стрип-клубе

Он вел себя неадекватно и приставал к персоналу
Шоу-бизнес

Петросян устроил молодой помощнице роскошный отдых

Пара отдыхает в Дубае

Гороскоп

По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей
Совет на выходные
Очень скоро: надвигающаяся катастрофа всколыхнет весь мир
"На сцену она не вернется": за Началову осталось только молиться

Фоторепортажи

Климова и Куркова блеснули на кинопремьере
Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова
Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей
Как страшная болезнь убивает Началову

Спорт

Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой

Регионы

Опубликовано шокирующее видео проседания на подъезде к Крымскому мосту
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru