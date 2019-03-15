AFP Snow Edition: снег, музыка и развлечения

В марте организаторы крупнейшего в России музыкального фестиваля Alfa Future People впервые проведут на курорте "Роза Хутор" AFP Snow Edition. Это трехдневный музыкальный фестиваль, соединивший лучшие традиции московских электронных тусовок и зимние виды спорта. Мероприятие пройдет в новом для России формате апре-ски, который включает насыщенную программу как до, так после и во время катаний на склонах.

Безусловно, главный козырь AFP – это насыщенная музыкальная программа. Фестиваль пройдет под лозунгом "AFP собирает друзей", и поэтому в любое время суток можно будет потанцевать под сеты от лучших московских промогрупп и зарубежных хедлайнеров. Для любителей покататься построят три сцены на склонах. На площадке 1100 метров (Горная Олимпийская деревня) раскинется масштабная сцена YARKO STAGE, зажигать на которой все три дня будут группировки Uppercuts (Vion Konger, Kitone, Sibir, Enzy, Basky) и Digital Emotions во главе с гигантами российской электронной сцены Samir Kuliev, Kate, Fonarev, Alexander Popov и Feel. Утром в субботу здесь же выступят Джем, Илья и Вики – ведущие "Бригады У", которые на глазах у первых катальщиков проведут утреннее шоу с приглашенными звездами. А вечером в пятницу именно на этой сцене диджеи Going Deeper дадут старт всему фестивалю.



Сцена на склоне 1600 метров порадует гостей сетами молодых российских хаус-звезд, покоривших не только российскую, но и мировую публику. Среди них: участники "Рашн Стайл" BIICLA, Novak, Phlegmatic Dogs, Proxy и резиденты Blaze TV – Maib, Bomuzik, Aria Fredda, BassKing, Nasled & Lars, ZESKULLZ, MC 47TH. Восстановить водный баланс и зарядиться энергией солнца можно будет также на сцене 1600 метров. Покорители вершины смогут не только запечатлеть свой триумф на фоне необычного арт-объекта Solar Power, но и подзарядиться: бренд предложит всем посетителям натуральный энергетический напиток с витамином D, а их гаджетам – специальные встроенные зарядки.

Любителей забраться повыше ждет сцена на самой высокой точке "Роза Хутор" – 2300 метров (Роза Пик). На ней в оба дня выступят диджеи объединений Slowdance (Indigo Minds, Sexton, Toki Fuko) и BDKMV (BYKI, Gambino Sound Machine, Nazin, GMG).

Тем же, кто предпочитает более спокойный отдых, можно будет посетить диджей-парад, который развернется вдоль набережной реки Мзымта.

Кульминацией музыкальной части фестиваля станет выступление Chase&Status и Apashe 23-24 марта в Роза Холл. Компанию хедлайнерам фестиваля составят Zeskulls, Going Deeper и Phlegmatic Dogs. Билеты на ночную программу входят в пакетные предложение и также приобретаются отдельно.

Закрытие фестиваля пройдет на сцене YARKO STAGE в воскресенье. Зажигательный лайв для гостей фестиваля исполнит группа Меджикул, за чье выступление на фестивале отвечает игорная зона "Красная поляна".

Как добраться до фестиваля и где жить?

Фестиваль проходит на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор", который находится в удобной транспортной доступности от аэропорта г.Сочи. Доехать можно несколькими способами: на поездке "Ласточка", на автобусе или воспользовавшись трансфером от курорта. В общей сложности дорога занимает не более 40 минут.

Для продажи доступны 5 категорий билетов: пакетные предложения VIP-Silver и VIP-Gold, включающие трехдневные ски-пассы для поднятия на склоны, а также билеты на каток и ночую программу в Роза Холл, а также отдельные билеты на каток и в "Роза Холл".