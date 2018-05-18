Москва и Санкт-Петербург станут модными столицами этой весной

23 и 25 мая проект Neva Fashion Week представит St.Petersburg Fashion Day и Moscow Fashion Day. Показы пройдут сразу в двух крупных городах России.



23 мая показы пройдут в Санкт-Петербурге, а уже 25 мая организаторы Neva Fashion Week представят совершенно новый проект MOSCOW FASHION DAY, который претендует на главное и значимое общественное событие для Москвы, которое формирует облик города, как европейскую столицу. Организаторы подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Москвы насыщенную программу в виде модных шоу-показов от успешных российских и зарубежных дизайнеров, а также создали уникальный фешн-проект, где можно наладить профессиональные связи и увидеть самые последние модные тенденции. Также в рамках MFD пройдет закрытый кинопоказ талантливых режиссеров. А также будут представлены картины художника Насти Миро по авторскому проекту "Шум" с участием звезд.

Запуск проекта стартовал на одной из самых престижных площадок города в рамках St.PetersburgFashionDay. Мероприятие прошло 28 апреля во Дворце "Сюзора". Свои коллекции продемонстрировали: Michal Negrin (Израиль), Renate Nathalie (Норвегия), Yanakiss, Anastasiya Kuchugova (Москва), Dress by Olya Gerasimenko, Karina Khimchinskaya (Москва), L'Avenir.

Второй сезон состоялся 29 сентября и представил KidsAutumnShow. Акцент был сделан на детские коллекции от ведущих российских дизайнеров. На подиуме было продемонстрировано 14 дизайнеров.

В третьем сезоне организаторы остались неизменны в своем выборе в плане площадки и считают, что сейчас современно проводить показы во дворцах и особняках, поэтому показы состоятся на совершенно новой и уникальной площадке CrystalHall.

Neva Fashion Week прошла с 25-27 ноября 2017 года в CrystalHall. Свои коллекции продемонстрировали более 30 дизайнеров, а именно: Katya Anderzhanova, Alina Assi (Москва), Anna Ramakaeva (Краснодар), Eleonora Amosova (Москва), NAVY (Беларусь), Zhaslan Seitov (Москва), Xox Bekoev (Цхинвал), Natalia Svarichevskaya, N.Legenda, Alena Nega (Москва), Olga Malyarova и т.д.

Четвертый сезон показов стартует сразу в двух городах, а именно Санкт-Петербурге и Москве. 23 мая в Санкт-Петербурге площадкой станет уникальный и просторный Лофт "Весенний", который находится в самом центре Петербурга. А 25 мая показы пройдут на модной и звездной площадке Chateau de Fantomas, которая находится в самом сердце Москвы с видом на Москва-реку. А 24 мая пройдет Workshop среди начинающих дизайнеров.

В Санкт-Петербурге свои коллекции продемонстрируют: Alena Nega (Москва), Lana2rockfashion (Москва), NataliaSvarichevskaya, Anna Ramakaeva (Краснодар), Leya.me, ViraLilium (Беларусь), Primerova (Москва), Бренд Madyuna (Таджикистан), Kristina Mekher, Naira Arutyunian, Svetlana Gajkovich (Беларусь), AsyaAkinshina, "Hansel&Gretel", ТМ Авантюра Plus Size Fashion и др.

В Москве свои коллекции продемонстрируют Anna Ramakaeva (Краснодар), JuliaDalakian (Москва), L’Avenir (Санкт-Петербург), Art Couture&BazinFashionShow, GeorgeBlack (Москва), SvetlanaEvstigneeva (Москва), LANA2ROCK, GG Gennady Gorbachev (Москва), ZhaslanSeitov (Moscow), бренд "STASIA & STASIA" и другие.

Цель NevaFashionWeek познакомить жителей и гостей двух столиц с успешными модельерами, создающих эксклюзивные коллекции, а также с ведущими российскими и зарубежными брендами одежды, аксессуаров, ювелирных изделий. И объединить моду и искусство в единое целое. Также главной целью сделать культурный обмен между городами. В Санкт-Петербурге свои коллекции покажут дизайнеры из Москвы, а Москву посетят Петербургские дизайнеры.

Neva FashionWeek – один из самых масштабных fashion-проектов нашего времени. Организаторы хотят показать московским зрителям атмосферу северной столицы и продемонстрировать свое видение модного и светского мероприятия. А петербургских зрителей познакомить с дизайнерами, которые лидируют в столице. В мероприятии принимают участие дизайнеры одежды и клиенты модных домов, представители успешных коммерческих фирм, байеры, журналисты, историки моды, деловая и светская элита, а также звезды шоу-бизнеса. Данное мероприятие будет доказательством, что Санкт-Петербург и Москву можно соединить в одно целое!

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