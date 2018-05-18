В Москве пройдет международная конференция Friday Networking

Организаторы собираются совершить революцию в мире нетворкинга, который сегодня является основой любого бизнеса и дела.

Площадка гостиницы “Салют” станет местом неформального общения деловых людей и налаживания связей. Гостей ждет атмосфера трансформации и развития личных и деловых качеств каждого участника за счет высокой экспертности спикеров, модераторов и членов команды организаторов.

Более 20 спикеров-практиков: Бруно Фенуйяс (Франция), Мария Азарёнок, Андрей Степурко, Александр Тольмэр (Франция), Сергей Лаврентьев, Татьяна Пищева, Марк Джумагулов, Евгений Файдыш, Николай Маринчев, Роман Швецов, Олег Пинский, Павел Вербняк, Андрей Минкин, Дмитрий Любимов, Ольга Дми, Александр Белов, Анетта Орлова, Руслан Бондаренко, Наталья Терешкина, Анастасия Белочкина и многие другие поделятся знаниями, опытом, секретами успеха и механизмами, которые реально работают и позволяют добиться поставленных целей.

√ До 70 процентов выступления каждого спикера будет отведено под практическую работу!

√ Спикеры готовятся не просто поделиться секретами собственного успеха, но и дать действенные инструменты, которые помогут каждому присутствующему на мероприятии как онлайн, так и оффлайн.

√ Каждый получит не только реальные инструменты по запуску собственного бизнеса, продвижению и переводу своего дела на качественно новый уровень, но и широкий спектр практических навыков и техник для развития себя как личности в разных сферах.

√ Это и тайм менеджмент, и построение личного бренда. Это и нетворкинг, и стратегическое мышление. И это только малая часть того, что приготовлено для гостей..

FRIDAY NETWORKING не дают пустых обещаний и не делают нереальных предложений – они гарантируют интересное и нестандартное времяпрепровождение, крутые инсайты и кучу полезных знакомств.