Петр Налич подарит женщинам Большой Весенний концерт
В международный Женский день на одной из самых крупных площадок столицы Петр Налич исполнит свои лучшие композиции в сопровождении неизменного оркестра, что станет теплым и приятным подарком не только для женской аудитории, но и для всех ценителей качественной музыки.
"Прозвучат песни о любви разных лет, и конечно, танцевальные композиции с прямой бочкой", – заявляет певец в своем официальном обращении. Также обещается множество сюрпризов, которые создадут весеннее настроение, и несомненно, порадуют зрителей всех возрастов.
8 марта 2018 года
Москва, Известия Холл, Пушкинская пл., д.5
Начало в 20.00
Возрастная категория 12+
Билеты на сайте и в кассах города.
Народная артистка и звезда советской эстрады открывает юбилейный тур
Кино-шоу в формате Live Cinema Concert получили огромный успех по всему миру
Бессменные солисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская споют свои лучшие хиты
в концерте прозвучат лучшие хиты
На территории парка "Патриот" установят Главный флагшток страны
Методие Бужор и оркестр "Русская филармония" выступят в Кремле
Вечер был посвящен итальянской опере XIX века
В рамках мероприятия запланированы два грандиозных гала-концерта с участием самых ярких мировых звезд
Группа покажет два мощнейших шоу в Москве и Санкт-Петербурге
Одна из самых востребованных российских оперных певиц выступит в столице
Западные СМИ проанализировали последние авиакатастрофы в стране
Балерина обнародовала неоднозначное фото
Телезвезда высказалась о скандально известной блогерше
Есть версия, что спортсмена толкнули