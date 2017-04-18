В Москве назовут лучшие компании и проекты

24 Апреля в "Меркурий Сити Тауэр" состоится торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии "Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года – 2016". Премия вручается в трех номинациях: Компании года, Персоны года, Проекты года.

Процедура определения лауреатов проходила в два этапа. Вначале список номинантов на получение награды был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии – Национальным Рейтинговым Агентством и Аналитической системой Медиалогия. Информация о номинантах была опубликована в открытом доступе на сайте премии.

На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определял Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели страны. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и поданных заявок номинантов. По итогам заседания Экспертного совета был определен список лауреатов ежегодной бизнес-премии "Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года-2016".