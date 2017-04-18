В Москве назовут лучшие компании и проекты

Процедура определения лауреатов проходила в два этапа. Вначале список номинантов на получение награды был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии – Национальным Рейтинговым Агентством и Аналитической системой Медиалогия. Информация о номинантах была опубликована в открытом доступе на сайте премии.
На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определял Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели страны. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и поданных заявок номинантов. По итогам заседания Экспертного совета был определен список лауреатов ежегодной бизнес-премии "Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года-2016".
На каникулах каждый ребенок сможет окунуться в атмосферу кино
В Москве пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ) 2017
В экспозиции примут участие более 500 компаний из 20 стран
Международный рыцарский турнир Святого Георгия в Москве становится традицией
19 апреля в московском ресторане La Prima благотворительный Фонд "Обретая Возможность" проведет аукционный вечер "Искусство ради жизни"
Каждый день РИФа настолько насыщен контентом, событиями и спецпроектами, что нельзя пропустить ничего
Все отели Sun Siyam приготовили специальные предложения и сюрпризы для своих гостей
Проблема культурной грамотности часто становится резонансной темой
Дети сами станут героями своей сказки
Торжественное награждение состоялось в Москве 1 апреля
Влюбленные рассказали о работе и личной жизни
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Певец снял возлюбленную в новом клипе
Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене