В "Коломенское" съедутся рыцари
В 2017 году программа турнира расширяется до трех дней. Как и в предыдущие годы, участникам предстоит сражаться на копьях, групповых сшибках и поединках на двуручном оружии.
Представлять цвет современного рыцарства будут девять самых именитых рыцарей из России, Норвегии и Франции. В качестве специальных гостей в турнире примут участие популярные российские телеведущие Юлия Барановская и Тутта Ларсен.
Традиционно турнир Святого Георгия – это не только состязания, но еще и красочное шоу, позволяющее погрузиться в атмосферу Средневековья и оценить все его многообразие. Гостей мероприятия ждет историческая ярмарка, зона тематического фуд-корта, автограф-сессия рыцарей, постановки исторического театра, волшебная охота и многое другое.
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