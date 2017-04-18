В "Коломенское" съедутся рыцари

С 29 апреля по 1 мая в музее-заповеднике "Коломенское" москвичей и гостей столицы ждет настоящее Средневековье. Рыцарский турнир Святого Георгия, с огромным успехом прошедший в 2015 и 2016 годах, вновь собирает гостей.

В 2017 году программа турнира расширяется до трех дней. Как и в предыдущие годы, участникам предстоит сражаться на копьях, групповых сшибках и поединках на двуручном оружии.

Представлять цвет современного рыцарства будут девять самых именитых рыцарей из России, Норвегии и Франции. В качестве специальных гостей в турнире примут участие популярные российские телеведущие Юлия Барановская и Тутта Ларсен.

Традиционно турнир Святого Георгия – это не только состязания, но еще и красочное шоу, позволяющее погрузиться в атмосферу Средневековья и оценить все его многообразие. Гостей мероприятия ждет историческая ярмарка, зона тематического фуд-корта, автограф-сессия рыцарей, постановки исторического театра, волшебная охота и многое другое.