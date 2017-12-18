Юрий Грымов поставил лирическую комедию о женщинах

23 декабря на сцене театра “Модерн” покажут новый спектакль Юрия Грымова – лирическую комедию "Матрешки на округлости земли".



Жизненная комедия о женщинах, о матерях, женах, хозяйках и любовницах. Разные судьбы главных героинь ( которых автор иронично называет Матрешками) переплетаются друг с другом вокруг главной темы, материнской ситуации, где каждая проявляет себя по-разному.

Простота и жизненность ситуаций регулярно переплетаются с остроумной шуткой и появлением необычных, ярких, персонажей. В течение всего действия зрителей ожидают личные откровения, а Матрешек серьезные испытания. Это история о любви, надеждах и очаровании.

Найдет ли настоящая женщина решение, которое будет принято не только окружающими, но и Небесами? Конечно да, ведь именно от них, женщин, ни много ни мало зависит будущее всех нас.

Никто из троих Матрешек не знает, чем закончится их удивительное испытание, ведь жизнь тем и прекрасна, что часто бывает несправедлива.

В роли Матрешек: Надежда Меньшова, Лика Нифонтова, Мария Орлова.

Продолжительность 1 час 20 мин без антракта.

16+



