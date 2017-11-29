Россияне выбирают качество

Олег Табаков попал в реанимацию Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Четверг 30 ноября
Лента новостей
13:44
В Москве пенсионер умер во время занятий фитнесом
13:37
Под Москвой "плотный Вячеслав" сбил двух пенсионеров
13:30
Госдума зеркально ответит на лишение RT аккредитации в США
13:27
Дочь Пугачевой восхитила красотой
13:22
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев (видео)
13:05
Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге (видео)
12:51
Станцию метро в Петербурге закрыли из-за угрозы взрыва
12:46
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь
12:43
Из-за пожара в центре Москвы эвакуировали 50 человек
12:41
Российские ученые нашли способ убить раковые клетки
12:32
В Тольятти поймали украинского шпиона
12:23
Журналистов из США предложили лишить аккредитации
12:13
В российском твороге нашли антибиотики
12:06
Соратники Меркель принесут ее в жертву
12:02
"ИГ" показало видео уничтожения российского Ми-24
12:01
Артистичные "жигули" озадачили Сеть (видео)
11:44
Юная иранка обезобразила себя ради Джоли
11:35
Доказано преимущество собак перед кошками
11:34
Дельфины научились добывать наркотики
11:31
Под Курганом жестоко убит трехлетний ребенок
11:18
В Нижегородской области поезд протаранил "газель"
11:00
Актриса Мария Куликова: Я не одинока
10:58
Невеста принца Гарри взорвала порносайты
10:57
Кондитер Порошенко "отжал" бизнес у конкурента
10:43
В США задержали подростка за белый цвет кожи
10:35
В Петербурге ребенок принес пистолет в детский сад
10:21
Изнасилованная Шурыгина: Я никому не отказываю
10:15
Поклонская напала на наследницу Николая II
10:15
Коллапс в московском метро попал на видео
10:00
Королева стала жертвой чудовищного преступления
09:55
Пенсионер сбил двух подростков на пешеходном переходе
09:42
Футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке
09:33
Открыт новый способ продлить жизнь
09:28
Под Челябинском взорвалась цистерна с углекислотой
09:18
Мужчину сняли с рейса из-за гримас другим пассажирам
09:07
Москвич рассказал об изнасиловании таксистом
09:03
Известную артистку покалечил зять
09:01
При пожаре в Москве спасли восемь человек
08:50
Адвокат: Цымбалюк-Романовская давно готовилась оставить Джигарханяна без средств
08:48
"Такое убожество": в Сети высмеяли новую форму сборной России
08:30
Москва отбила подлую атаку Киева на Керченский мост
08:16
Россия внезапно предложила США помириться
08:08
Под Иркутском столкнулись 14 машин
08:02
В Москве устранили аварию на трубопроводе
08:00
Табаков пришел к окончательной фазе жизни
23:35
В Солнцево зарезали мужчину
23:30
В Москве из-за аварии без тепла остались сотни многоэтажек
21:58
Пьяные зайцы избили кондуктора троллейбуса (видео)
21:57
В Москве обокрали известную певицу
21:45
Футболист побил Бузову
21:39
В Москве из горящей пятиэтажки спасатели вывели 27 человек
21:11
Украинец зарезал собаку на глазах у дочери
20:51
Преступление США ужаснуло весь мир
20:46
Тяжелая болезнь Табакова поразила сердце
20:34
Тарасов стал копией своей любовницы
20:28
Читателям представили книгу "Путин. Наши ценности"
20:20
Умные люди дольше живут
20:11
В столичном ТЦ "Авиапарк" ищут бомбу
20:04
Убитая враньем Казаченко жена сделала важное заявление
19:45
Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП
19:33
В московском автобусе пассажиры нашли труп
19:13
Госдума примет законы по поддержке молодых семей до конца года
18:27
Какие купюры в России подделывают чаще всего
18:06
Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
17:50
Табакова срочно прооперировали
17:19
Почему долгожданный дебют Шурыгиной обернулся провалом
16:47
Малахов с женой отдадут сына другой женщине
16:45
Собчак раскрыла цель своего выдвижения в президенты
16:13
50-летняя Литвинова спрятала живот под свободным платьем
16:13
У Орловой сдали нервы после травли на "Доме-2"
15:49
Мошенники украли персональные данные миллионов россиян
15:45
Путин назвал главное событие 2017 года
15:24
Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ
15:03
80-летний дедушка зверски изнасиловал пенсионерку
14:58
Генерал выпил яд в прямом эфире
14:50
Вкладчики "Югры" требуют справедливости
14:50
Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову
14:49
Еще трех спортсменов из России отстранили от Олимпиады
14:39
Россиянам разрешили требовать денег с курящих соседей
14:39
В международную борьбу с наркотиками вступают депутаты
14:29
Савченко опозорила Украину в Польше
14:26
Курс биткоина покорил новую высоту
14:22
Салтыкова рассказала Корчевникову о раке
14:12
Геи успешно интегрируют украинцев в НАТО и ЕС
14:11
В жуткой аварии в Екатеринбурге погибли люди
14:04
У iOS 11 нашли неожиданные проблемы
14:02
Врач убил пациентку уколом обезболивающего
13:55
Система защищает Сытина
13:43
Шаляпин оказался родным братом Копенкиной
13:43
На Урале массового гибнут голуби
13:38
Няня жестоко избила двухмесячную малышку (видео)
13:25
Водонаева отметила странное поведение жены Аршавина
13:21
Звезда сериала "Сваты" признана угрозой для Украины
12:58
В Омске 12-летняя школьница ждет ребенка от родного отца
12:57
Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
12:50
Под Москвой школьник ударил одноклассника ножом в шею
12:46
Пять книг для холодных вечеров
12:46
Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"
12:22
В Сети высмеяли новогодний дизайн Белого дома от Меланьи Трамп
12:18
Рецепт тушеного кабана с гороховым студнем
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности
Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ
На Первом канале гасят разгоревшийся из-за Бузовой дикий скандал
Пресс-релизы

Россияне выбирают качество

В эфире телевидения "Вечерняя Москва" состоялись три круглых стола, посвященных различным проблемам бизнеса и его отношениях с потребителями. Гостями студии стали лауреаты премии "Марка №1 в России".
прочитано 57 раз

"Миссия нашей компании – выпуск качественных товаров для сна, – рассказал входе круглого стола "Лучшие товары и услуги: что выбирает страна?" заместитель генерального директора торгового дома "Аскона" по логистике Игорь Тожокин. – А за качество мы отвечаем. Все комплектующие и материалы для нашей продукции соответствуют государственным стандартам. Больше того: они проверяются и в наших лабораториях. А готовые изделия тестируются перед выходом с территории предприятий, где их производят".

Наталья Вербас, директор департамента маркетинга АО "Кордиант", считает: "Устоявшееся мнение "дорого – значит качественно" актуально далеко не для всех покупок. Разница в стоимости между шинами Cordiant и премиальными брендами, например, может достигать 17 000 рублей за комплект. Но что мы приобретаем за такую разницу? Отличия  в скоростных показателях измеряются в десятых долях километра в час, в торможении счет идет на сантиметры. Экономия топлива 300-400 рублей год. Качество импортной сборки? Большинство известных брендов давно производится на территории России. Покупатель переплачивает в полтора раза, практически не получая существенных преимуществ". 

Марина Яковлева, представляющая торговую марку Vitek, упомянула: "Мы используем лишь те материалы и комплектующие, что соответствуют российским стандартам. Представители компании выезжают на производство и лично отслеживают всю технологическую цепочку. Разумеется, проверяется безопасность и качество как материалов, так и готовых изделий".

Представитель "Рош Диабетес Кеа Рус" Мария Молчанова рассказала, что компания выпускает современное медицинское оборудование. В том числе – глюкометры Акку-Чек – компактные приборы, позволяющие точно и быстро измерить уровень сахара крови. Ими можно пользоваться дома, на работе, в походе или на тренировке, в поездке или на отдыхе. Приборы соответствуют всем стандартам точности. Они производятся за рубежом и соответствуют как российским, так и международным стандартам.

Сергей Савинов, генеральный директор фитнес-клубов С.С.С.Р., уверен: "Сегодня на выбор потребителя сегодня влияет большое количество факторов. Например, реклама, без которой нет узнаваемости бренда. В конкурентной борьбе это дает весомые преимущества. Влияет и спроектированная цена, исходя из локации, наличия или отсутствия конкурентов по предложенной услуге.Не стоит упускать из вида качество предоставляемой услуги и сервис, это очень важный фактор". 

В круглом столе "Социальная ответственность производителей перед потребителем" речь, в частности, шла о социальных проектах. "Уже 12 лет наша компания помогает ребятам из Ковалевского детского дома, который находится в Костромской области, – рассказала представитель компании "Август" Людмила Люльева. – За это время были построены три коттеджа для проживания семей, воспитывающих приемных детей, оборудован современный спортивный зал со скалодромом, появился футбольный стадион, строится бассейн. Благодаря поддержке "Августа" дети принимают участие в международных соревнованиях по скалолазанию, где с гордостью отстаивают честь России".

Виктор Лебедев, представитель компании "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" пояснил: "Наша социальная ответственность заключается в продаже качественного топлива с высочайшей глубиной сжигания. Это значит, что оно сгорает практически полностью, минимально влияя на окружающую среду. Разумеется, речь идет о качественном сервисе. Приветливый, всегда готовый вникнуть в ваши проблемы, персонал – наша визитная карточка".

Евгения Клюшнева, коммерческий директор мебельной компании MOON, считает, что социальные проекты нужно реализовывать не ради самопиара, а ради реальной помощи и поддержки. "Ценности и цели, положенные в основу нашего бизнеса – производство качественной и полезной населению продукции, создание рабочих мест, здоровая и честная конкуренция, открытость бизнеса, – именно они помогают строить бренд, – пояснила Евгения. – Благое дело можно делать тайно, но если его пиар соберет неравнодушных вокруг одной благой цели – то мы не видим в этом ничего плохого".

Третий круглый стол прошел по теме "Цена и качество: ищем баланс". "Высокое качество продукта – фундамент, на котором строится успешный бренд, особенно когда речь идет о продуктах питания в целом и колбасных изделиях в частности, – считает бренд-директор торговой марки "Вязанка" Анна Калмыкова. – Производитель, нацеленный на выстраивание национальной дистрибуции и долгосрочное присутствие на рынке, инвестирующий в национальное продвижение, завоевывает признание и лояльность потребителей в первую очередь качеством товара и его стабильностью".

Сергей Сидоришин, бренд-менеджер "Бизнес Меню", рассказывает: "Да, линейка "Бизнес Меню" не эконом сегмента, но у нас есть свой пул лояльных марке потребителей, которые считают нашу цену справедливой для таких продуктов, и их, потребителей, становится все больше".

Ольга Акулина, директор розничной сети компании FiNN FLARE, считает, что качество – это крайне важно. "Наши розничные продажи выросли в этом году на 13%, потому что у нас действительно, высокое качество продукта. И покупатели понимают, что лучше купить более дорогую, но качественную вещь и носить ее долго, чем приобрести более дешевую и некачественную.

В круглом столе принял участие и директор по маркетингу Группы компаний "Телетрейд" Евгений Падерин. "Наша компания – одна из немногих, предоставляющих доступ на рынок межбанковского обмена валюты Форекс, – заявил Евгений. – Для нас качество– это возможность представить клиенту наиболее полную информацию о том, как играть на этом рынке. Есть видеоматериалы. Возможна и личная консультация".

Эксперты сошлись во мнении, что популярность бренда во многом зависит от качества предлагаемых им товаров и услуг. А какие бренды самые популярные, можно будет узнать накануне Нового Года. Церемония награждения победителей Премии народного доверия станет праздником, который не покидает никого из участников весь год, ибо не только отмечает их достижения, но дает новый импульс к развитию. А зрители и участники Церемонии получат двойной подарок – приятные проводы уходящего года и радостные воспоминания в начале 2018 года.

29 ноября 2017, 13:24
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 ноября 2017
просмотры: 123

Испанка BEBE возвращается в Россию с единственным концертом

Поклонники исполнительницы услышат как песни из ее нового альбома, так и хиты прошлых лет

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 ноября 2017
просмотры: 123

В Музее Восстания Машин пройдет "Елка Трансформеров"

Интересная программа и зрелищные эффекты смогут удивить и детей, и их родителей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 ноября 2017
просмотры: 123

В Подмосковье пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам

С 6 по 9 декабря в аэродинамическом комплексе FREEZONE состоится первый официальный чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 ноября 2017
просмотры: 123

В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд мирового балета

Christmas балет-гала уже стал ежегодной традицией

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2017
просмотры: 123

Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Шаховской и Шатуре

Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Солнечногорском районе, городских округах Шаховская и Шатура

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2017
просмотры: 123

В России создан аналог Moulin Rouge

"Шоу Анны Делос" станет первым профессиональным проектом такого рода

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2017
просмотры: 123

Валерия названа супермамой года

В Барвихе прошла церемония награждения II Национальной премии "Super Мамы года"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 ноября 2017
просмотры: 123

В Москве выбрали лучших магов и фокусников

В театральном центре "Вишневый сад" состоялось вручение Премии TRiCK

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 ноября 2017
просмотры: 123

Московские рестораны занесли в Желтую Книгу

Русская кухня вызывает все больший интерес на Западе

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 ноября 2017
просмотры: 123

Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки

Из года в год Премия демонстрирует рост своего авторитета в деловых кругах

567

загрузить ещё

Политика

Преступление США ужаснуло весь мир
Собчак раскрыла цель своего выдвижения в президенты
Савченко опозорила Украину в Польше
Украина придумала способ избавиться от Керченского моста

Шоу-бизнес

Пышногрудая Кошкина оказалась крестницей Галкина
Народ не узнал ведущую Светлану Сорокину
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь
Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке

Проишествия

Украинец зарезал собаку на глазах у дочери
Генерал выпил яд в прямом эфире
Врач убил пациентку уколом обезболивающего
Мастурбировавший украинец перепугал пассажиров Домодедово

Lifestyle

Актер Андрей Мягков госпитализирован с сильными болями
Звезда сериала "Сваты" признана угрозой для Украины
Пять книг для холодных вечеров
Американцы в восторге от сериала "Мажор"
Шоу-бизнес

Изнасилованная Шурыгина: Я никому не отказываю

Звезда сезона дала откровенное интервью Dni.Ru
Hi-tech

Невеста принца Гарри взорвала порносайты

Мужчины ищут секс-видео с участием актрис, похожих на Меган Маркл
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь

Бывшая супруга заявила на него в прокуратуру
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой восхитила красотой

Лиза Галкина поразила пользователей Сети яркой внешностью и артистизмом

Гороскоп

Табаков пришел к окончательной фазе жизни
Малинина с женой разлучит смерть
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение

Фоторепортажи

Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х
Откровенные фото невесты принца Гарри

Спорт

Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову
Роналду впервые показал четвертого ребенка
Турок позвал Шарапову замуж

Регионы

Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП
80-летний дедушка зверски изнасиловал пенсионерку
В Омске 12-летняя школьница ждет ребенка от родного отца
Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru