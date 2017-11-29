Россияне выбирают качество

В эфире телевидения "Вечерняя Москва" состоялись три круглых стола, посвященных различным проблемам бизнеса и его отношениях с потребителями. Гостями студии стали лауреаты премии "Марка №1 в России".

"Миссия нашей компании – выпуск качественных товаров для сна, – рассказал входе круглого стола "Лучшие товары и услуги: что выбирает страна?" заместитель генерального директора торгового дома "Аскона" по логистике Игорь Тожокин. – А за качество мы отвечаем. Все комплектующие и материалы для нашей продукции соответствуют государственным стандартам. Больше того: они проверяются и в наших лабораториях. А готовые изделия тестируются перед выходом с территории предприятий, где их производят".



Наталья Вербас, директор департамента маркетинга АО "Кордиант", считает: "Устоявшееся мнение "дорого – значит качественно" актуально далеко не для всех покупок. Разница в стоимости между шинами Cordiant и премиальными брендами, например, может достигать 17 000 рублей за комплект. Но что мы приобретаем за такую разницу? Отличия в скоростных показателях измеряются в десятых долях километра в час, в торможении счет идет на сантиметры. Экономия топлива 300-400 рублей год. Качество импортной сборки? Большинство известных брендов давно производится на территории России. Покупатель переплачивает в полтора раза, практически не получая существенных преимуществ".

Марина Яковлева, представляющая торговую марку Vitek, упомянула: "Мы используем лишь те материалы и комплектующие, что соответствуют российским стандартам. Представители компании выезжают на производство и лично отслеживают всю технологическую цепочку. Разумеется, проверяется безопасность и качество как материалов, так и готовых изделий".

Представитель "Рош Диабетес Кеа Рус" Мария Молчанова рассказала, что компания выпускает современное медицинское оборудование. В том числе – глюкометры Акку-Чек – компактные приборы, позволяющие точно и быстро измерить уровень сахара крови. Ими можно пользоваться дома, на работе, в походе или на тренировке, в поездке или на отдыхе. Приборы соответствуют всем стандартам точности. Они производятся за рубежом и соответствуют как российским, так и международным стандартам.

Сергей Савинов, генеральный директор фитнес-клубов С.С.С.Р., уверен: "Сегодня на выбор потребителя сегодня влияет большое количество факторов. Например, реклама, без которой нет узнаваемости бренда. В конкурентной борьбе это дает весомые преимущества. Влияет и спроектированная цена, исходя из локации, наличия или отсутствия конкурентов по предложенной услуге.Не стоит упускать из вида качество предоставляемой услуги и сервис, это очень важный фактор".

В круглом столе "Социальная ответственность производителей перед потребителем" речь, в частности, шла о социальных проектах. "Уже 12 лет наша компания помогает ребятам из Ковалевского детского дома, который находится в Костромской области, – рассказала представитель компании "Август" Людмила Люльева. – За это время были построены три коттеджа для проживания семей, воспитывающих приемных детей, оборудован современный спортивный зал со скалодромом, появился футбольный стадион, строится бассейн. Благодаря поддержке "Августа" дети принимают участие в международных соревнованиях по скалолазанию, где с гордостью отстаивают честь России".

Виктор Лебедев, представитель компании "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" пояснил: "Наша социальная ответственность заключается в продаже качественного топлива с высочайшей глубиной сжигания. Это значит, что оно сгорает практически полностью, минимально влияя на окружающую среду. Разумеется, речь идет о качественном сервисе. Приветливый, всегда готовый вникнуть в ваши проблемы, персонал – наша визитная карточка".

Евгения Клюшнева, коммерческий директор мебельной компании MOON, считает, что социальные проекты нужно реализовывать не ради самопиара, а ради реальной помощи и поддержки. "Ценности и цели, положенные в основу нашего бизнеса – производство качественной и полезной населению продукции, создание рабочих мест, здоровая и честная конкуренция, открытость бизнеса, – именно они помогают строить бренд, – пояснила Евгения. – Благое дело можно делать тайно, но если его пиар соберет неравнодушных вокруг одной благой цели – то мы не видим в этом ничего плохого".

Третий круглый стол прошел по теме "Цена и качество: ищем баланс". "Высокое качество продукта – фундамент, на котором строится успешный бренд, особенно когда речь идет о продуктах питания в целом и колбасных изделиях в частности, – считает бренд-директор торговой марки "Вязанка" Анна Калмыкова. – Производитель, нацеленный на выстраивание национальной дистрибуции и долгосрочное присутствие на рынке, инвестирующий в национальное продвижение, завоевывает признание и лояльность потребителей в первую очередь качеством товара и его стабильностью".

Сергей Сидоришин, бренд-менеджер "Бизнес Меню", рассказывает: "Да, линейка "Бизнес Меню" не эконом сегмента, но у нас есть свой пул лояльных марке потребителей, которые считают нашу цену справедливой для таких продуктов, и их, потребителей, становится все больше".

Ольга Акулина, директор розничной сети компании FiNN FLARE, считает, что качество – это крайне важно. "Наши розничные продажи выросли в этом году на 13%, потому что у нас действительно, высокое качество продукта. И покупатели понимают, что лучше купить более дорогую, но качественную вещь и носить ее долго, чем приобрести более дешевую и некачественную.

В круглом столе принял участие и директор по маркетингу Группы компаний "Телетрейд" Евгений Падерин. "Наша компания – одна из немногих, предоставляющих доступ на рынок межбанковского обмена валюты Форекс, – заявил Евгений. – Для нас качество– это возможность представить клиенту наиболее полную информацию о том, как играть на этом рынке. Есть видеоматериалы. Возможна и личная консультация".

Эксперты сошлись во мнении, что популярность бренда во многом зависит от качества предлагаемых им товаров и услуг. А какие бренды самые популярные, можно будет узнать накануне Нового Года. Церемония награждения победителей Премии народного доверия станет праздником, который не покидает никого из участников весь год, ибо не только отмечает их достижения, но дает новый импульс к развитию. А зрители и участники Церемонии получат двойной подарок – приятные проводы уходящего года и радостные воспоминания в начале 2018 года.