Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых

Со следующего года в Московской области изменится система обслуживания газового оборудования в жилых домах. Эксклюзивное право на ежегодное техническое обслуживание передадут "Мособлгазу", который назначит сотрудников – газовых участковых, ответственных за обслуживание квартир. Об изменениях объявило министерство энергетики Подмосковья.

Жителей Московской области будут оповещать о дате технического обслуживания через различные коммуникационные каналы, и работу газовых участковых будут строго контролировать, отметили в министерстве энергетики.

В регионе будет действовать 141 газовый участковый и 910 слесарей, которых можно будет идентифицировать по униформе и удостоверению с QR-кодом, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Никаких денег с жителей газовый участковый не станет, потому что вся оплата за техобслуживание осуществляется по единому платежному документу», – добавил Самарин.

Оплата за техническое обслуживание будет осуществляться через единый платежный документ, и жильцам следует обеспечить доступ для специалистов по газовому обслуживанию во время запланированных технических работ, напомнили в Министерстве энергетики Подмосковья.