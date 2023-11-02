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Четверг 2 ноября

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Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых
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Со следующего года в Московской области изменится система обслуживания газового оборудования в жилых домах. Эксклюзивное право на ежегодное техническое обслуживание передадут "Мособлгазу", который назначит сотрудников – газовых участковых, ответственных за обслуживание квартир. Об изменениях объявило министерство энергетики Подмосковья.

Жителей Московской области будут оповещать о дате технического обслуживания через различные коммуникационные каналы, и работу газовых участковых будут строго контролировать, отметили в министерстве энергетики.

В регионе будет действовать 141 газовый участковый и 910 слесарей, которых можно будет идентифицировать по униформе и удостоверению с QR-кодом, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Никаких денег с жителей газовый участковый не станет, потому что вся оплата за техобслуживание осуществляется по единому платежному документу», – добавил Самарин.

Оплата за техническое обслуживание будет осуществляться через единый платежный документ, и жильцам следует обеспечить доступ для специалистов по газовому обслуживанию во время запланированных технических работ, напомнили в Министерстве энергетики Подмосковья.

2 ноября 2023, 18:35
Фото пресс-службы министерства энергетики Московской области

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"
С начала действия программы в Московской области продали 513 тысяч билетов на культурные мероприятия, из них более 263 тысяч билетов жители региона купили в этом году. Об этом заявили в министерстве культуры и туризма Подмосковья. «Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по «Пушкинской карте» билеты на сумму 395 миллионов рублей.

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации
С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в больницы региона поступило более 150 единиц реабилитационного оборудования. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс.

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональный инвестпортал создает для малого и среднего бизнеса Подмосковья благоприятные условия для развития, дает доступ к индустриальным паркам, разным программам поддержки и дополнительной помощи. «С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения.

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября
Капитальный ремонт центра культуры и творчества "Родники" в подмосковном" Волоколамске проводится по региональной программе "Культура Подмосковья". Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и обсудил проект с работниками центра и местными жителями.

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка к зиме в регионе, включая закупку технических средств, реагентов и песчаных смесей, должна соответствовать самым высоким требованиям. «Это важное направление работы – и реагенты, и песчаные смеси, и исправность техники, как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям», – прокомментировал Воробьев.

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